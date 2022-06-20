Güneşte fazla kalmak cilt problemlerine yol açıyor (Sağlık haberleri)

Doktorlar, "Güneş girmeyen eve doktor girer" diyor. Ancak güneşin eksikliği kadar fazlalığı da risk oluşturuyor. Dermatoloji Bölümü Uz. Dr. Oğuz Küçükçakır, "Güneş, kemik ve doku oluşumu, kanserden korunma, enerjik hissetmek gibi birçok konunun en iyi kaynağı. Yine belirli dozda güneş ışığı almak pek çok deri hastalığını iyileştirir. Uygun dozda alınan ultraviyole ışını cildin doğal bir koruma kalkanı geliştirmesini sağlıyor" diyor. Güneşin zararlı etkilerine de dikkat çeken Dr. Küçükçakır, şu uyarlarda bulunuyor: UV filtreli gözlükler takın. Kıyafetlerin açıkta bıraktığı deri bölgelere güneşten koruyucu kremleri sürün. Güneş kremlerini sadece yaz aylarında değil tüm yıl boyunca kullanın. 10:00-16:00 saatleri arasında güneşte fazla kalmayın.

UYARILARI DİNLE ŞEKERİM

Yükselen hava sıcaklıkları, şeker hastalarını olumsuz etkiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, hastalara sağlıklı beslenmelerini ve bol su içmelerini öneriyor. "Yazın diyabetli bireylerin dikkat etmesi gerekenlerden biri de, öğünler arasındaki mesafeyi açmamak. Bunun yanında öğünlere ek, ara öğünlerin atlanmaması da bir diğer önemli konu. Ara öğünlerde glisemik indeksi düşük, basit karbonhidratlardan kaçınarak yapılan seçimler yapılmalı. Diyabetli kişilerin yaz aylarında meyve tüketirken porsiyona dikkat etmeleri gerekir. Kuruemişler, şekerin dengelenmesini sağlar" diyor.

YEDİM SENİ SELÜLİT

Sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin sonucu ortaya çıkan selülit, kadınların kabusu oluyor. Dyt. Anıl Öztürk, selülitlerle mücadelede beslenmenin önemine değiniyor. Şeker ve sofra tuzundan uzak durulmasını öneriyor. "Öncelikle her gün 1 limonla hazırlayacağınız şekersiz ve zencefilli limonata tüketilebilir. Bunun yanı sıra, limonlu ve zencefilli yeşil çay tüketilmesi de faydalı olacaktır. En az 3 litre su için. Ev yoğurdu yiyin. Somon, ceviz, badem ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağ kaynaklarını beslenmemize ekleyelim. Krema ve süt tozu içeren tüm kahvelerden uzak duralım" diyor.

KEREVİZİ SEVERİZ

Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşı vücudu korur. Sindirim sistemine iyi gelir. Kalp hastalıklarına karşı korur. Kanserden korur. Karaciğer sağlığını destekler.

KALPLERE YER ELMASI

Yer elması, kolon kanserini önler. Kabızlığı bitirir. İdrar söktürür. Potasyum açısından zengin olduğundan kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Basur ve kabızlığı giderir.