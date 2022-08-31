Güneş yaşlandırıyor! Uzmanlar güneşin yol açtığı tehlikeyi anlatıyor | Sağlık haberleri...

Ağustosun bitmesiyle birlikte, yaz mevsimi de sona eriyor. Ancak güneş, yakıp kavurmaya devam ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslı Tokmak, güneşin yol açtığı tehlikeye dikkat çekiyor. Güneşin cildi kuruttuğunu, leke ve kırışıklıklara yol açtığını söylüyor. Her mevsimde cildi nemlendirmek için en az 2 litre su içilmesini öneriyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Sonbaharın gelmesiyle hassaslaşan cilt için su bazlı temizleyicileri tercih edin. Cildi ölü hücrelerden arındırmak, akne izleri, gözenek genişlikleri ve güneş lekelerini gidermek hafif peeling uygulanabilir. Yazın 50 ve üzeri SPF içeren güneş koruyucular tercih edilse de sonbaharda 30 SPF güneş koruyuculara geçilebilir.



KEMİKLERE NOHUT GÜCÜ

Nohutun kavrulmasıyla elde edilen leblebi, içerdiği kalsiyum ile kemikleri güçlendirir. Mideye iyi gelir. Reflü ve gastrit şikayetlerini azaltır. Kalbi korur. Felç riskini azaltır.



KANSIZLIĞA PORTAKAL

Kış aylarının vazgeçilmezi portakal, bolca C vitamini içerir. Böbrek taşı riskini azaltır. Kansızlığı tedavi eder. Kan basınını dengeler. Kötü kolesterolü düşürür.



SEDEFE HARDAL

Kalsiyum ve lif deposu hardal, kanserli hücreleri öldürür. Sedef hastalığına iyi gelir. Kansızlıkla savaşır. Kemikleri güçlendirir. Saçları besler. Bağırsakları korur.

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