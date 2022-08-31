Ağustosun bitmesiyle birlikte, yaz mevsimi de sona eriyor. Ancak güneş, yakıp kavurmaya devam ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslı Tokmak, güneşin yol açtığı tehlikeye dikkat çekiyor. Güneşin cildi kuruttuğunu, leke ve kırışıklıklara yol açtığını söylüyor. Her mevsimde cildi nemlendirmek için en az 2 litre su içilmesini öneriyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Sonbaharın gelmesiyle hassaslaşan cilt için su bazlı temizleyicileri tercih edin. Cildi ölü hücrelerden arındırmak, akne izleri, gözenek genişlikleri ve güneş lekelerini gidermek hafif peeling uygulanabilir. Yazın 50 ve üzeri SPF içeren güneş koruyucular tercih edilse de sonbaharda 30 SPF güneş koruyuculara geçilebilir.
KEMİKLERE NOHUT GÜCÜ
Nohutun kavrulmasıyla elde edilen leblebi, içerdiği kalsiyum ile kemikleri güçlendirir. Mideye iyi gelir. Reflü ve gastrit şikayetlerini azaltır. Kalbi korur. Felç riskini azaltır.
KANSIZLIĞA PORTAKAL
Kış aylarının vazgeçilmezi portakal, bolca C vitamini içerir. Böbrek taşı riskini azaltır. Kansızlığı tedavi eder. Kan basınını dengeler. Kötü kolesterolü düşürür.
SEDEFE HARDAL
Kalsiyum ve lif deposu hardal, kanserli hücreleri öldürür. Sedef hastalığına iyi gelir. Kansızlıkla savaşır. Kemikleri güçlendirir. Saçları besler. Bağırsakları korur.
- Sağlık
- 31.08.2022 Gazete
Güneş yaşlandırıyor! Uzmanlar güneşin yol açtığı tehlikeyi anlatıyor | Sağlık haberleri...
Uzmanlar güneşin yol açtığı tehlikeyi anlatıyor. Güneş cildi kuruttuğu gibi, leke ve kırışıklıklara yol açıyor. İşte sizler için derlediğimiz 31 Ağustos taihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...
Ağustosun bitmesiyle birlikte, yaz mevsimi de sona eriyor. Ancak güneş, yakıp kavurmaya devam ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslı Tokmak, güneşin yol açtığı tehlikeye dikkat çekiyor. Güneşin cildi kuruttuğunu, leke ve kırışıklıklara yol açtığını söylüyor. Her mevsimde cildi nemlendirmek için en az 2 litre su içilmesini öneriyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Sonbaharın gelmesiyle hassaslaşan cilt için su bazlı temizleyicileri tercih edin. Cildi ölü hücrelerden arındırmak, akne izleri, gözenek genişlikleri ve güneş lekelerini gidermek hafif peeling uygulanabilir. Yazın 50 ve üzeri SPF içeren güneş koruyucular tercih edilse de sonbaharda 30 SPF güneş koruyuculara geçilebilir.