Güneş cilde zarar veriyor: Uzmanlara göre bu 5 etkiyi hafife almayın

Ağustos sıcağıyla birlikte güneşin zararlı ışınları da etkisini artırdı. Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem Yağcıoğlu, güneşe karşı önlem alınmadığında cilt kanserinden alerjiye kadar uzanan 5 ciddi sorunun ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Giriş Tarihi :04 Eylül 2025
Ağustos ayıyla birlikte, yaz sıcakları bunaltıyor. Termometreler, rekor dereceleri gösteriyor. Bu aylarda güneşin yakıcı ve zararlı ışınları da tehlike oluşturuyor! Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem Yağcıoğlu, önlem alınmazsa güneşin zararlı şınlarının pek çok cilt hastalığına yol açtığını söylüyor.

Güneşin yol açtığı 5 tehlikeyi açıklıyor.

CİLT KANSERİ: Son yıllarda giderek yaygınlaşıyor. Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmak riski artırıyor. Bu nedenle güneşin daha yoğun olduğu dönemlerde korunmak ve tedbir almak gerekiyor.

GÜNEŞ YANIĞI: Açık tenlilerde görülüyor. Hafif kızarıklık şeklinde olabildiği gibi su dolu kabarcık, ağrı ve şişlik görülebiliyor. Buna ateş, bulantı, kusma eşlik ederse uzmana başvurmak gerekiyor.

GÜNEŞ LEKESİ: Ciltte kahverengi lekeler şeklinde karşımıza çıkıyor. Cilt rengi koyu olan kişilerde daha sık rastlanan bu cilt hastalığının nedenleri arasında ilk sırayı güneş ışınları alıyor.

FOTOYAŞLANMA: Güneşin etkisi ile oluşan cilt yaşlanmasına fotoyaşlanma deniyor. Uzun süreli güneşe maruziyetin birikici etkisi ile özellikle yüz, boyun ve ellerde karşımıza çıkıyor. Önlemek için yaz-kış güneşten korunmak gerekiyor.

GÜNEŞ ALERJİSİ: Özellikle bahar ve yaz aylarında duyarlılığı olan kişilerde görülüyor. Buna yatkınlığı olan kişilerin güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçınması ve güneş kremini düzenli kullanması gerekiyor.

