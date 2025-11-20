Günde bir kase yoğurt tansiyonu düşürüyor!

GÜNEY Avustralya Üniversitesi'nde yürütülen yeni araştırmaya göre her gün bir doz yoğurt tüketmenin yüksek tansiyonu kontrol altına almaya yardımcı olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, "Yoğurt, kan basıncını azaltabilir. Bunun sebebi, içinde kalsiyum, magnezyum ve potasyumun da bulunduğu bir dizi mikrobesin içermesi" diyor. Yoğurt, ayrıca yağ yakıcı özelliğinden ötürü zayıflatıyor. Vücut direncini artırıyor. Sindirim sistemi, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor.

