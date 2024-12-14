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Günde 1 limon böbrek taşına son

Böbrek taşı, neden olduğu dayanılmaz ağrılarla biliniyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan bu hastalığın tedavi yöntemlerine değindi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Günde 1 limon böbrek taşına son

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    Böbrek taşı, neden olduğu dayanılmaz ağrılarla biliniyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan bu hastalığın tedavi yöntemlerine değiniyor. "Üreteroskopi denilen hassas ince bir alet ile idrar yolundan girerek, mesaneye geçip üreter denilen 30 santimlik kanalın içerisindeki herhangi bir yerdeki taşı üreteroskopi aleti ile görerek, bu aletin içinden geçen ince lazer sistemi ile parçalayıp temizlemekteyiz. Yine böbrek içerisine girerek bu aletin içinden geçen ince lazer sayesinde böbrek içindeki taşları parçalayıp temizlemekteyiz" diyor. Böbrek taşlarından korunmada beslenmenin önemine değinen Opr. Dr. Aydoğan, bol su içilmesini çay, kahve, kola, kuruyemişin az tüketilmesini tavsiye ediyor. Şöyle devam ediyor: Sütsüz, yoğurtsuz hayat olmaz. Hastanın günde 1 limon tüketmesi gerekiyor.

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