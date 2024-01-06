Gün boyu tok tutuyor! Avokado yağ yakar, kilo vermeyi kolaylaştırır

Avokado, C, E, K ve B2, B3, B5 ve B6 vitaminlerinin yanı sıra folat, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Ayrıca lutein, beta karoten ve omega-3 yağ asitleri içerir. Avokado dilimlenerek, salataya veya sandviçlere eklenerek tüketilebilir. Faydaları saymakla bitmez. Kolesterol seviyesini destekler. Damar tıkanıklığını engeller. İştahı düzenlemeye yardımcı olur. Karın bölgesindeki yağları yakarak zayıflatır. Kötü nefesi önler. Bağırsakları çalıştırır. Kalp sağlığını destekler. Gözleri keskinleştirir. Böbreklere iyi gelir.





NOSTALJİNİN AZI KARAR ÇOĞU ZARAR

Ah nerede o eski bayramlar, eskiler böyle miydi... Büyüklerimizden ne çok duyarız böyle cümleler. Zaman hızla akıp geçiyor fakat insanoğlu eskiye duyduğu özlemi terk edemiyor. Nostalji yapmak bazen keyiflendiriyor bazen hüzünlendiriyor. Ruhsal ve fiziksel sağlığımız üzerinde etkiler yaratabiliyor. Klinik Psikolog Gökşin Aköz zaman zaman nostalji yapmanın demans, alzheimer gibi hafıza temelli hastalıklara yakalanmayı azalttığını belirtiyor. Ancak takıntılı bir biçimde geçmişe takılı kalmanın da ciddi patolojik problemlere, depresif ruh haline neden olabileceğine dikkat çekiyor.