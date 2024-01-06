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Gün boyu tok tutuyor! Avokado yağ yakar, kilo vermeyi kolaylaştırır

Avokado, C, E, K ve B2, B3, B5 ve B6 vitaminlerinin yanı sıra folat, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ocak tarihli TAKVİM sağlık haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ocak 2024 Güncelleme 06 Ocak 2024, 07:00
Gün boyu tok tutuyor! Avokado yağ yakar, kilo vermeyi kolaylaştırır

Avokado, C, E, K ve B2, B3, B5 ve B6 vitaminlerinin yanı sıra folat, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Ayrıca lutein, beta karoten ve omega-3 yağ asitleri içerir. Avokado dilimlenerek, salataya veya sandviçlere eklenerek tüketilebilir.

Faydaları saymakla bitmez. Kolesterol seviyesini destekler. Damar tıkanıklığını engeller. İştahı düzenlemeye yardımcı olur. Karın bölgesindeki yağları yakarak zayıflatır. Kötü nefesi önler. Bağırsakları çalıştırır. Kalp sağlığını destekler. Gözleri keskinleştirir. Böbreklere iyi gelir.



NOSTALJİNİN AZI KARAR ÇOĞU ZARAR
Ah nerede o eski bayramlar, eskiler böyle miydi... Büyüklerimizden ne çok duyarız böyle cümleler. Zaman hızla akıp geçiyor fakat insanoğlu eskiye duyduğu özlemi terk edemiyor. Nostalji yapmak bazen keyiflendiriyor bazen hüzünlendiriyor. Ruhsal ve fiziksel sağlığımız üzerinde etkiler yaratabiliyor. Klinik Psikolog Gökşin Aköz zaman zaman nostalji yapmanın demans, alzheimer gibi hafıza temelli hastalıklara yakalanmayı azalttığını belirtiyor. Ancak takıntılı bir biçimde geçmişe takılı kalmanın da ciddi patolojik problemlere, depresif ruh haline neden olabileceğine dikkat çekiyor.



DÜZENLİ UYKU HASTALIKLARIN SONU!
İngiltere'de yapılan bir araştırma kapsamında 61 bin kişinin verileri incelendi. Yeterli sürede uyumamanın kalp, böbrek, hipertansiyon ve depresyon gibi rahatsızlıklara neden olabileceği belirlendi. Düzenli uyku periyoduna sahip olan, bir başka deyişle aynı saatte uyuyup aynı saatte kalkan kişilerin ölümcül hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olduğu tespit edildi. Uzmanlar, yetişkin insanların günde 8 saat uyumasını öneriyor.



SÜNNET AIDS'DEN KORUYOR
Çağımızın vebası HIV/ AIDS, tüm toplumu tehdit ediyor. Bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bireyi pek çok hastalık ve enfeksiyona açık hale getiriyor. Ortalama 8-10 yıl hiç belirti vermiyor. Cinsel yolla bulaşıyor. Dr. Güliz Aydemir Acar, son yıllarda etkili ilaçlar ve tedaviye erişimin artması sonucu ölümlerin azaldığını söylüyor. "İlişki sırasında kondom (prezervatif, kaput, kılıf) kullanılmalı. Erkek sünneti, HIV'den korur. HIV kan testi yaptırılmalı" diyor.


KİLOLARA KARŞI ELMA
Elma, beyaz ve sağlıklı dişler için birebirdir. Parkinsona karşı korur. Anemiye yardımcı olur. Görme yetisini geliştirir. Cilt bakımı sağlar. Kilo verdirir.

DİYABETE KABAK
Kabak, sindirim sorunlarını azaltır. Kolesterol seviyelerini düşürür. Kanseri önler. Böbrek fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir. Diyabeti bitirir.

BADEMLE CİLDİNİ KORU
Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Cildi korur.

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