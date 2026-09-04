Gülüşünüzü çalan tehlikeler! Diş kaybına davetiye çıkaran 4 gizli neden

Bununla birlikte gün içerisinde çene kasları kontrol edilmeli, dişlerin sıkıldığı anlaşıldığında stresi azaltmaya yardımcı yöntemlere başvurulmalıdır. Yoga ve meditasyon gibi teknikler ve nefes egzersizleri de stresi azaltmada faydalı olacaktır.

Uyku esnasında yapılan bu bilinçsiz sıkma ve gıcırdatma, diş minesinin aşınmasına ve devamında dişlerde çatlaklar oluşmasına neden olur. Çatlayan dişler ise zaman içerisinde zayıflar ve düşer. Diş sıkma sorunu yaşayan hastalarda uygulanan yaygın tedavi yöntemi gece plağı kullanımı ve çene botoksudur.

DİYABET

Ağız sağlığının bu gizli düşmanı, bağışıklık sistemini zayıflatır ve diş etlerinizin iyileşmesini güçleştirir. Bu da ağzı, olası enfeksiyonlara ve bunları yaratacağı hastalıklara çok daha açık hale getirir. Diş eti hastalıklarına davetiye çıkarmanın akabinde ise diş kaybı riski önemli ölçüde artar.

Kan şekerini düzenli takip etmek hem genel vücut sağlığı hem de ağız sağlığı için önemlidir. Öte yandan herhangi bir kontrol veya tedavi öncesinde, diş hekiminize diyabet hastası olduğunuzu lütfen söyleyin.

DİŞ ÇÜRÜKLERİ

Sık karşılaşılan ve ciddiye alınması gereken önemli bir ağız sağlığı sorunudur. Genellikle ilerleyip sinirleri etkilemediği veya diş kırılmasına yol açmadığı sürece acı vermez. Bu da sorunun çoğunlukla göz ardı edilmesine veya tedavinin ertelenmesine göz ardı edilmesine neden olur.

Ancak tedavi edilmeyen çürükler, zamanla dişin yapısını bozar ve çekim gerektirecek kadar ciddi hasarlar meydana getirir. Şekerli ve asitli yiyecek ve içecek tüketiminden hemen ardından iyi bir fırçalama yapılması, diş sağlığını destekleyecektir.