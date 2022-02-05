Gücünüze gitmesin! Cinsel performans kaybı...

İlerleyen yaş, hastalıklar ve psikolojik sorunlar erkeklerin cinsel hayatını kimi zaman durma noktasına getiriyor. Peki iktidarsızlık nedir ve neden kaynaklanıyor? Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor:

Ereksiyon sorunlarının üç temel sebebi bulunuyor: 1- Psikojenik nedenler 2- Organik yani başka bir hastalığa ve yaşlanmaya bağlı nedenler 3- Cinsel organı etkileyen hastalıklar ve durumlar

AŞKI OLUMSUZ ETKİLER

Psikojenik sebeplerden kaynaklanan sertleşme sorunlarında bireyin hayatında onu etkileyen bir travma ya da performans kaygısının olduğunu bilmek gerekiyor. Psikolojik nedenlerden kaynaklanan sertleşme bozukluğunda sertleşme kaybının aniden veya çok kısa sürede başlayabiliyor. Ayrıca kişi gece uykuda ya da sabah uyandığında ereksiyon olabiliyor.

TEDAVİ, SEBEBİNE GÖRE...

Hastalığa bağlı olarak gelişen sertleşme bozukluğunda gece ve sabah sertlikleri olmuyor. Sertleşme kaybı uzun bir dönem içerisinde ve yavaş yavaş gelişebiliyor. Bu hastalarda hipertansiyon, diyabet veya kalp hastalığı bulunuyor. Halk arasında iktidarsızlık olarak da bilinen sertleşme bozukluğu tedavisi için mutlaka Üroloji Uzmanı'na muayene olmak gerekiyor. Psikolojik nedenlere bağlı gelişen sertleşme bozukluğunda neden olan faktörün ortadan kaldırılması mümkün değil ise psikolojik destek alınmasını öneriliyor. Medikal tedaviler ile oldukça yüz güldürücü sonuçlar elde ediliyor. Peniste sertliği artıran ve erken boşalmanın tedavisini mümkün kılan ilaçlar bulunuyor.

SİGARADAN UZAK DURUN

Hastalara egzersiz, sigara ve alkolü bırakmaları öneriliyor. Bunun yanı sıra ilaç, enjeksiyon, kök hücre ve şok dalga tedavisi öneriliyor. Hastaların yalnızca küçük bir kısmına cerrahi tedavi öneriliyor. Penis protez ameliyatı, ileri evre şeker hastalarında olumlu sonuç veriyor.