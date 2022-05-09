Güçlü karaciğerin reçetesi doğru beslenmeden geçiyor

Yanlış beslenme alışkanlıkları, vücudun en büyük organı olan karaciğere zarar veriyor. Günümüzde karaciğer yağlanması hastalığı bir salgın gibi hızla yayılıyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, karaciğeri yağlı kişilerin kanser riskinin daha fazla olduğunu söylüyor. Tedavide öncelikle hastaların yaşam şeklinin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Güngör, "Karaciğer yağlanmasının ortadan kaldıran veya karaciğer yağlanmasını hafifleten bir takım besinler var. Örneğin deve dikeni tohumunun içinde silimarin maddesi bulunuyor. Bu madde karaciğer hücrelerinin tamirini sağlar. Karaciğer yağlanması olan hastalara deve dikeni tohumu öneriyoruz. Haftada en az 4-5 gün mutlaka yumurta tüketiminin karaciğer yağlanmasına da faydalıdır. Aşırı meyve tüketimi karaciğer yağlanmasına sebep olur. Meyvenin içinde çift şeker olan sükroz vardır ve karaciğer sükroz şekerini yıkamadığı için zorlanır" diyor.
KABIZLIĞA GÜNDE BİR ELMA
En yaygın sindirim sorunlarının başında, kabızlık geliyor. Dr. Sinan Akkurt, yetersiz sıvı alımı hareketsiz yaşam ve katı beslenmenin kabızlığa yol açtığını söylüyor. Günde 20-30 dakika egzersiz yapılmasını öneriyor. Beslenmenin de gücüne dikkat çekiyor. "Zeytinyağı, komposto, ıspanak, lahana, brokoli, keten tohumu, incir, üzüm, pırasa yenmelidir. Kişinin ağırlığı doğrultusunda hesap yaparak, sahip olduğu her kilogram başına günlük 40 cc su içmeli. Elma, armut gibi kabuklu yenebilen yiyecekler de kabızlığı bitirir" diyor.
HASTALIĞIN GÖZÜ KADINLARDA
Göz kuruluğu milyonlarca insanı tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Yeniad, göz kuruluğunun göz yaşı üretilememesi üretilen göz yaşının kaliteli olmaması nedeniyle oluştuğunu söylüyor. Bu durum tedavi edilmediğinde ise korneaya zarar veriyor. Göz kuruluğu özellikle 40 yaş üzerindeki kadınlarda ortaya çıkıyor. Göz kuruluğunun tedavisi, ilaç yoluyla yapılıyor. Tedavide en çok gözyaşı damlaları kullanılıyor. Daha ileri klinik durumlarda kortizonlu damlalar tercih edilebiliyor. Buna rağmen yeterli düzelme olmayan hastalarda ise göz yaşı kanalını geçici olarak kapatan tıkaçlar yararlı oluyor.