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    Güçlü karaciğerin reçetesi doğru beslenmeden geçiyor

    Karaciğer yağlanması kanser riskini artırıyor. Korunmanın yolu doğru beslenmekten geçiyor. Haftada 4-5 yumurta şikayetleri azaltıyor. İşte sizler için derlediğimiz 9 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Güçlü karaciğerin reçetesi

    Yanlış beslenme alışkanlıkları, vücudun en büyük organı olan karaciğere zarar veriyor. Günümüzde karaciğer yağlanması hastalığı bir salgın gibi hızla yayılıyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, karaciğeri yağlı kişilerin kanser riskinin daha fazla olduğunu söylüyor. Tedavide öncelikle hastaların yaşam şeklinin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Güngör, "Karaciğer yağlanmasının ortadan kaldıran veya karaciğer yağlanmasını hafifleten bir takım besinler var. Örneğin deve dikeni tohumunun içinde silimarin maddesi bulunuyor. Bu madde karaciğer hücrelerinin tamirini sağlar. Karaciğer yağlanması olan hastalara deve dikeni tohumu öneriyoruz. Haftada en az 4-5 gün mutlaka yumurta tüketiminin karaciğer yağlanmasına da faydalıdır. Aşırı meyve tüketimi karaciğer yağlanmasına sebep olur. Meyvenin içinde çift şeker olan sükroz vardır ve karaciğer sükroz şekerini yıkamadığı için zorlanır" diyor.



    KABIZLIĞA GÜNDE BİR ELMA
    En yaygın sindirim sorunlarının başında, kabızlık geliyor. Dr. Sinan Akkurt, yetersiz sıvı alımı hareketsiz yaşam ve katı beslenmenin kabızlığa yol açtığını söylüyor. Günde 20-30 dakika egzersiz yapılmasını öneriyor. Beslenmenin de gücüne dikkat çekiyor. "Zeytinyağı, komposto, ıspanak, lahana, brokoli, keten tohumu, incir, üzüm, pırasa yenmelidir. Kişinin ağırlığı doğrultusunda hesap yaparak, sahip olduğu her kilogram başına günlük 40 cc su içmeli. Elma, armut gibi kabuklu yenebilen yiyecekler de kabızlığı bitirir" diyor.



    HASTALIĞIN GÖZÜ KADINLARDA
    Göz kuruluğu milyonlarca insanı tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Yeniad, göz kuruluğunun göz yaşı üretilememesi üretilen göz yaşının kaliteli olmaması nedeniyle oluştuğunu söylüyor. Bu durum tedavi edilmediğinde ise korneaya zarar veriyor. Göz kuruluğu özellikle 40 yaş üzerindeki kadınlarda ortaya çıkıyor. Göz kuruluğunun tedavisi, ilaç yoluyla yapılıyor. Tedavide en çok gözyaşı damlaları kullanılıyor. Daha ileri klinik durumlarda kortizonlu damlalar tercih edilebiliyor. Buna rağmen yeterli düzelme olmayan hastalarda ise göz yaşı kanalını geçici olarak kapatan tıkaçlar yararlı oluyor.



        SIRA DİŞİ SAĞLIK!
        Araştırmalar, düzenli egzersizin diş sağlığını koruduğunu gösteriyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, şu bilgileri veriyor:
        ▼ Egzersiz, kan dolaşımını iyileştirir. Kalp atış hızını artırarak kan akışını yükseltir. Bu da daha fazla tükürük oluşumuna yol açar. Böylece dişlerdeki bakteriler yok olur.
        ▼ Obezite, diş enfeksiyonlarına yol açar. Spor yağmak, obezite riskini azaltır.
        ▼ Koşmak, bisiklete binmek ve yüzmek stresi azaltır. Antioksidan salgılanmasını sağlar. Bu da ağız kokusu ve diş eti hastalıklarını önler.



        DR. ZEYTİNYAĞI
        Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağı, vücuda güç veriyor. İçerdiği E ve K vitaminleriyle kalp sağlığını destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
        ● Vücudu toksinlerden temizler.
        Günde bir kaşık zeytinyağı tüketmek, kalp sağlığını korur.
        ● Kemikleri güçlendirir.
        ● Beyin sağlığını korur. Unutkanlık ve Alzheimer'a karşı korur.
        ● Metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
        ● Sindirimi destekler. Bağırsakları korur.
        ● Cildi besler ve gençleştirir.
        ● Kalbin ilacıdır.
        ● Yaşlanmayı önler.
        Brezilyalı model Gisele Bündchen, formda kalmak için mutlaka zeytinyağı tükettiğini açıkladı.

        BAŞ AĞRISINA ÇÖREK OTU
        Çörek otu, öksürüğe iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. Grip tedavisinde kullanılabilir. Baş ağrısını hafifletir. Romatizmal hastalıklara iyi gelir. Adet rahatsızlıklarını hafifletici etkisi vardır.

        KEMİKLERE PAZI YETER
        Pazı, kemikleri güçlendirir. Şeker hastalığına iyi gelir. Göz sağlığı için faydalıdır. Saçları canlandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır. İdrar yolu iltihabına yardımcı olur.

        BAĞIŞIKLIK İÇİN KEFİR İÇİN
        Kefir, kalsiyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler. Bağırsak sağlığını korur. Mide hastalıklarını önler.

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        Haberler Sağlık Güçlü karaciğerin reçetesi doğru beslenmeden geçiyor
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