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Güçlü hafızanın altın formülü

Araştırmalar, doğru beslenmenin hafıza üzerindeki etkisini gösteriyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
Güçlü hafızanın altın formülü

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Araştırmalar, doğru beslenmenin hafıza üzerindeki etkisini gösteriyor. Uzman Diyetisyen Mazlum Tan, hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:

- YABAN MERSİNİ: Güçlü antioksidan etkisiyle Alzheimer ve bunamaya karşı faydalıdır.
- YUMURTA: A, B, B12 ve D vitamini açısından zengindir. Hafızayı güçlendirir.
- KURUYEMİŞLER: Ruh halini olumlu yönde etkiler. Depresyona iyi gelir.
- KIRMIZI LAHANA: Beyinde hücre hasarını azaltır. Uzun süreli hafızayı canlandırır. Alzheimer'ı önler.
- BİTTER ÇİKOLATA: Beyni güçlendiren endorfin salınımını artırır. İçerdiği kakaodaki antioksidanlar, odaklanma ve konsantrasyonu artırır.
- OMEGA-3: Beyin fonksiyonları için önemli yere sahiptir. Balık, ceviz, semizotu ve keten tohumunda bolca bulunur.

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