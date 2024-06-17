Güçlü hafızanın altın formülü

Araştırmalar, doğru beslenmenin hafıza üzerindeki etkisini gösteriyor. Uzman Diyetisyen Mazlum Tan, hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:



- YABAN MERSİNİ: Güçlü antioksidan etkisiyle Alzheimer ve bunamaya karşı faydalıdır.

- YUMURTA: A, B, B12 ve D vitamini açısından zengindir. Hafızayı güçlendirir.

- KURUYEMİŞLER: Ruh halini olumlu yönde etkiler. Depresyona iyi gelir.

- KIRMIZI LAHANA: Beyinde hücre hasarını azaltır. Uzun süreli hafızayı canlandırır. Alzheimer'ı önler.

- BİTTER ÇİKOLATA: Beyni güçlendiren endorfin salınımını artırır. İçerdiği kakaodaki antioksidanlar, odaklanma ve konsantrasyonu artırır.

- OMEGA-3: Beyin fonksiyonları için önemli yere sahiptir. Balık, ceviz, semizotu ve keten tohumunda bolca bulunur.

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