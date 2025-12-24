Grip alarmı kapıda! Son 10 yılın en şiddetlisi geliyor! Milyonlar risk altında...

Son 10 yılın en şiddetli grip salgını dünyayı etkisi altına almış durumda. Uzmanlar Türkiye için de uyarıda bulunuyor ve zorlu günlerin kapımızda olduğunu söylüyor. Grip virüsünü bulaştırma katsayısındaki artış ürkütücü. R=1,4 olarak hesaplanan artış, virüsü kapan 10 kişinin yaklaşık 14 kişiye daha bulaştıracağı anlamına geliyor. Oysa normal grip sezonlarında bu oran neredeyse birebir. Bir başka uyarı ise ülkemizde bu yıl 18 milyon kişinin gripten etkileneceği yönünde. Avrupa'da da gripten birçok kişi can verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN