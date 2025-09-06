PODCAST CANLI YAYIN
Göz çizdirme operasyonunda dikkat çeken detay: Her göz numarasına uygulanmıyor

Excimer lazer yöntemiyle gözlükten kurtulmak mümkün. Dr. Bülent Raşit Tuncel, operasyonun son 2 yılda numarası 0.50'den fazla artmayan ve belirli sınırlar içindeki miyop, hipermetrop ve astigmat hastalarına uygulandığını belirtiyor. Bilgisayar başında yoğun çalışanlar için uygun bir seçenek olabilir.

06 Eylül 2025
Halk arasında göz çizdirme olarak bilinen excimer lazer, gözlük kullanımını ortadan kaldırmak için uygulanıyor. Olumlu sonuçlar veriyor. Dr. Bülent Raşit Tuncel, yöntemin son 2 yıl içinde göz numarası 0.50'den fazla artmayan hastalarda uygulandığını söylüyor.

"Miyopi için -1.00 ile -10.00 arası, hipermetropi için +1.00 ile +6.00 arası, astigmat için -1.00 ile -6.00 arası numara aralığı şartı bulunuyor." diyor. Bilgisayar başında yoğun çalışanların bu operasyon için uygun adaylar olabileceğini belirtiyor.

