Göz çizdirme operasyonunda dikkat çeken detay: Her göz numarasına uygulanmıyor

Halk arasında göz çizdirme olarak bilinen excimer lazer, gözlük kullanımını ortadan kaldırmak için uygulanıyor. Olumlu sonuçlar veriyor. Dr. Bülent Raşit Tuncel, yöntemin son 2 yıl içinde göz numarası 0.50'den fazla artmayan hastalarda uygulandığını söylüyor.

"Miyopi için -1.00 ile -10.00 arası, hipermetropi için +1.00 ile +6.00 arası, astigmat için -1.00 ile -6.00 arası numara aralığı şartı bulunuyor." diyor. Bilgisayar başında yoğun çalışanların bu operasyon için uygun adaylar olabileceğini belirtiyor.