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Glutatyon bağışıklığı güçlendiriyor: Uzmanı faydalarını sıraladı

Vücuttaki serbest oksijen radikalleri olarak bilinen glutatyon, bağışıklığı güçlendiren proteinler arasında yer alıyor. İşte sizler için derlediğimiz 20 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Glutatyon bağışıklığı güçlendiriyor: Uzmanı faydalarını sıraladı

Vücuttaki serbest oksijen radikalleri olarak bilinen glutatyon, bağışıklığı güçlendiren proteinler arasında yer alıyor. Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Erbağ glutatyon tedavisiyle yaşlılığın geciktirildiğini ve zihin performansın arttığını belirtiyor. "Tip-1 diyabet, tiroit hastalıkları, haşimato gibi birçok hastalık bu protein seviyesinin azalmasından kaynaklanır" bilgisini veriyor.

Üç aylık bir tedavi süreciyle yaşlanmanın durdurabileceğini savunan Erbağ, "Biz bunları kürler şeklinde ayarlıyoruz. Hastalığı olan bir bireyden bahsedersek, üç ay süreyle bu tedaviyi uygulamanın önemi var. Glutatyon seviyesini yükseltmenin özellikle yaşlılığı geciktirdiği, zihin performansını arttırdığı, lemans girişini azalttığı çalışmalarla gösterilmiştir" diyor.



ROMATİZMADAN KORUR HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR
Seven kadar sevmeyenin de olduğu pırasa, içerdiği A, C, K ve B6 vitaminleri ile sağlığı koruyor. Uzmanlar, pırasanın vücuda olan faydalarına dikkat çekiyor. Damarları koruyan, yüksek tansiyonu düşüren bu mucize sebzenin faydalarını sıralıyor:
Romatizma ağrılarını azaltır.
Akciğer kanserini önler.
Kemikleri güçlendirir.
Antioksidandır. Kanserden korur.
Gözleri güçlendirir. Katarakt riskini azaltır.
Kan akışını hızlandırır. Beyni korur.
Hazım problemlerini azaltır.
Böbreklerin çalışmasını düzenler.
Kum ve taşların dökülmesini sağlar.
Damar sertliğini önler.
Kolesterolü düşürür.



SU GİBİ
Su, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazını oluşturuyor. Araştırmalar daha zinde bir hayat için günde 8 bardak su içilmesini öneriyor. Eklem sağlığını koruyan su, cildi de besliyor. Kırışıklıkları azaltıyor. Tokluk hissini artırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley de kusursuz cildinin sırrının su olduğunu açıklıyor. "Günde 8 bardak su içiyorum" diyor.



MENOPOZUN ŞİFRESİ KIRMIZI
Kadınların doğurganlık sürecinin sonlandığı menopoz, hem ruhsal hem de fiziksel farklılıklara neden oluyor. Dyt. Çisem Gündüz, doğru beslenme ile menopoz döneminin daha sağlıklı atlatılacağını belirtiyor. "Bağırsakların düzenli çalışmasında etkin rol oynayan yoğurt ve kefirin yanı sıra kemiklerin güçlenmesine katkısı olan süt, badem, balık, mercimek gibi protein kaynaklı besinler de menopoz döneminde kemik erimesi riskini azaltır" diyor. Yine elma, havuç, nar, kızılcık, üzüm, mercimek, badem, ceviz, susam ve zeytinyağı tüketimini öneriyor.

HURMA GÜÇLENDİRİR
İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendiren hurma, tok tutar. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu dengeler.

TARÇIN TOK TUTAR
Antioksidan içeriğe sahip tarçın, kolesterolü düşürür. Diyabetle mücadele eder. ŞAlzheimer ve Parkinson'la savaşır. Tokluk hissini artırır. Bağırsağı korur.

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