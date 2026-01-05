Gigi Hadid’in ev sırrı! Bu maske cildi ışıl ışıl yapıyor...
Işıl ışıl bir cilde sahip olmak için kozmetik ürünlerine para harcamak gerekmiyor. Ünlü model Gigi Hadid de cilt bakımını evde yapıyor! Bunun için 1 bardak yeşil çay, 2 bardak pirinç unu ve yarım çay kaşığı balı karıştırıyor. Cildine uygulayıp 20 dakika beklettikten sonra duruluyor. Bu maske ile cildinde kan dolaşımını artırıyor. Kırışıklıkları önlüyor.
Giriş Tarihi:
Işıl ışıl bir cilde sahip olmak için kozmetik ürünlerine para harcamak gerekmiyor. Ünlü model Gigi Hadid de cilt bakımını evde yapıyor! Bunun için 1 bardak yeşil çay, 2 bardak pirinç unu ve yarım çay kaşığı balı karıştırıyor. Cildine uygulayıp 20 dakika beklettikten sonra duruluyor. Bu maske ile cildinde kan dolaşımını artırıyor. Kırışıklıkları önlüyor.