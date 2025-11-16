Gıda zehirlenmesine dikkat! Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı

YEMEKLER pişirildikten sonra en kısa sürede tüketilmeli; oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli.

ÇIĞ ve pişmiş ürünler aynı ekipmanla hazırlanarak çapraz bulaşmaya yol açılmamalı.

ET, pilav ve salatalar kapalı kaplarda taşınmalı.

KULLANILAN suyun içilebilir nitelikte olması sağlanmalı; kuyu veya tanker suları için analiz raporu bulunmalı.

TOPLU yemek sağlayan işletmeler her öğünden 72 saat numune saklamak zorunda.

DOĞADAN toplanan mantar, meyve ve otlar uzman onayı olmadan tüketilmemeli.



Belirti gösteren kişiler (bulantı, karın ağrısı, halsizlik) hemen 112'ye yönlendirilmeli.