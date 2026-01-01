Gerçekçi hedefler ve sınırlar ruhu güçlendirir! Yeni yılda kendinizi yenileyin...

Yeni yıl bireylerin yaşamını gözden geçirmesi, alışkanlıklarını değerlendirmesi ve ruhsal açıdan kendilerine yeni bir yol haritası çizmesi için önemli fırsatlar sunuyor. Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, yeni yılda atılabilecek basit ama etkili adımları anlatıyor: Ulaşılması zor hedefler kısa sürede hayal kırıklığına yol açabilir. Gerçekçi hedefler belirleyin. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeçin. Hayır diyememek, bireyin hem ruhsal hem de fiziksel olarak tükenmesine neden olabilir. Sınırlar koyun. Günlük rutinlerinizi gözden geçirin. Kendinize zaman ayırın. Geçmişi olduğu gibi kabul edin. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirin. Kendinize karşı şefkatli olun. Ruh sağlığı, profesyonel destek gerektirebilir. Destek almaktan çekinmeyin.

