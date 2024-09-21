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Geniz eti deyip geçmeyin

Geniz eti ya da tıp dilindeki adı ile adenoid, burnun arka kısmında doğuştan var olan bir lenf dokusu şeklinde tanımlanıyor. Aynı bademcikler gibi vücuda solunum yoluyla giren mikroplara karşı savunmada görev üstleniyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024
Geniz eti deyip geçmeyin

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Geniz eti ya da tıp dilindeki adı ile adenoid, burnun arka kısmında doğuştan var olan bir lenf dokusu şeklinde tanımlanıyor. Aynı bademcikler gibi vücuda solunum yoluyla giren mikroplara karşı savunmada görev üstleniyor. Akut üst solunum yolu enfeksiyonlarında büyümesi normal kabul ediliyor. Fakat tekrarlayan enfeksiyonlar sonrasında küçülmediği zaman sorun olmaya başlıyor. Öyle ki bazen neredeyse bir pinpon topu büyüklüğüne erişerek geniz bölgesi olan burnun arka çıkış kapısını bile tıkayabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Semih Demirkıran, "Büyüyen ve oldukça fazla miktarda mikrop barındıran geniz eti, yakın komşuluğu nedeniyle tekrarlayan kulak ve sinüs enfeksiyonlarına zemin hazırlamasının yanı sıra çocuklarda hırçınlık ve iştahsızlık gibi problemleri de beraberinde getirebiliyor. İhmal edilmesi halinde gelişme geriliğine bile yol açabiliyor" diyor.

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