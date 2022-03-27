Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Genç kadınların tehditi çikolata kisti ağrılarla kendini gösteriyor

    Genç kadınları tehdit eden çikolata kisti, sinsi ilerliyor. Tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açıyor. Uzmanlar, her yıl yapılah düzenli kontrolün önemine değiniyor. İşte sizler için derlediğimiz 28 Mart tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Çikolata kıstı ağrıda gizli

    Kadın hastalıkları, toplumda en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Bunların başında, endometriozis yani 'çikolata kisti' geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hale Göksever Çelik, çikolata kistinin genellikle 18-45 yaş arasındaki kadınlarda görüldüğünü söylüyor. Hastalar genellikle adet dönemi yaşadıkları ağrıdan şikayet ediyor. İlerleyen süreçte kistler, kısırlığa bile yol açabiliyor. Jinekolojik muayene ve ultrason değerlendirmesi tanıda en önemli kısmı oluşturuyor. Kanda bakılan bazı belirteçler ve MR gibi ileri görüntüleme yöntemleri ise arada kalınan olgularda yardımcı olabiliyor. Dr. Çelik, tedavi yöntemleriyle ilgili şunları söylüyor: Bu hastalık hipertansiyon, diyabet gibi kroniktir. İlaç tedavisi kesildiğinde şikayetler tekrar edebilir. Ameliyat sonrasında yeniden nüksedebilir. Bu nedenle muayeneler aksatılmamalıdır.



    TURP GİBİ OLUN!
    Rengarenk görünümleriyle tezgahları süsleyen turp, sağlığı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
    ● Liflidir. Sindirimi destekler.
    ● Kansere ansere karşı korur.
    ●Tansiyonu ve kolesterolü dengeler.
    ● Karaciğeri güçlendirir.



    BÜYÜK BADEMCİK HORLATIR
    Bademcik ve geniz eti büyümesi çocuklarda sık görülüyor. Gece uyurken horlama ve burun tıkanıklığına yol açıyor. Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Mustafa Konaklıoğlu, "Yılda 7-8 kere enfeksiyon geçiren çocuklarda bademciklerin alınması gerekebiliyor" diyor. Geniz etinin kulak hastalıklarına yol açabileceğini de belirten Dr. Konaklıoğlu, şöyle devam ediyor: Yapılan tedavilere cevap vermeyen durumlarda kulak zarlarına tüp takılır. Üç aylık rutin yapılan kontrollerde atılmış olan tüp tarafımızdan alınarak hasta sağlığına kavuşuyor.



        STRES SAÇ DÖKÜYOR
        Saç dökülmesi kadın erkek herkesin yakındığı sorunların arasında yer alıyor. Dermatolog Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, dökülmenin genetik faktörler, yanlış beslenme, deri hastalıkları, hormonal sorunlar, iç hastalıkları ve stresten kaynaklanabileceğini söylüyor. Tedavi yöntemleri hakkında şunları söylüyor: Saç mezoterapileri: Saçın korunmasını, dökülmenin engellenmesini ve artışını sağlamaya yöneliktir. PRP: Saçlı deriye hastanın kanının alınarak büyüme faktörlerinden yoğun kısmının cihazlar yardımı ile ayrıştırılarak enjeksiyon şeklinde uygulanması yoluyla yapılır.

        YAĞLARI ONUNLA ERİTİN!
        Yazın gelmesine sayılı günler kala kadınları kilo verme telaşı sarıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın diyette vazgeçilmez 10 besini sıralıyor:
        KİVİ: Bol liflidir. Kabızlığı önler. Tok tutar.
        SARIMSAK: Kalbi korur. Vücudu dinç tutar.
        BİBERİYE: Bağırsakta yağ emilimini artırır.
        KETEN TOHUMU: Göbek bölgesindeki yağları yakar.
        YOĞURT: Yağ yakımını hızlandırır. Kolesterolü dengeler.
        MERCİMEK: Tok tutar. Zayıflatır.
        KABAK: Bağırsakları çalıştırır. Toksinleri temizler.
        BALIK: Hücreleri onarır. Diyabetten korur.
        YULAF: uzun süre tok tutucu özelliği vardır.
        YEŞİL ÇAY: Antioksidan deposudur.Yağ hücreleri yakar.
        SU: Yağları eritir.

        HAFIZAYA ZERDEÇAL
        Meme, deri ve bağırsak kanserine savaş açan zerdeçal, beyin damarlarını güçlendirir. Hafızayı destekler. Alzheimer riskini azaltır. Diyabetle savaşır. Reflü ve ülser şikayetlerini azaltır. İltihapları önler ve romatizma ağrılarını azaltır. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur.

        ISIRGAN OTU SAĞLIK DOLU
        Antioksidan etkisiyle ısırgan otu, kansızlığı önler. El ve ayaklarda oluşan çatlakları engeller. Cildi besler ve nemlendirir. Karaciğer ve pankreas sağlığını koruyan ısırgan otu, romatizma ağrılarını azaltır. Saç dökülmesini engeller.

        KARALAHANA GENÇLEŞTİRİR
        Ağızları tatlandıran karalahana, bağışıklığı destekler. Metabolizmayı hızlandırır. Cildi ve saçları güçlendirir. Ülser şikayetlerini azaltır. Hazımsızlığı bitirir. Kemikleri güçlendirir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak
        Haberler Sağlık Genç kadınların tehditi çikolata kisti ağrılarla kendini gösteriyor
            SON DAKİKA