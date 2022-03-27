Genç kadınların tehditi çikolata kisti ağrılarla kendini gösteriyor

Kadın hastalıkları, toplumda en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Bunların başında, endometriozis yani 'çikolata kisti' geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hale Göksever Çelik, çikolata kistinin genellikle 18-45 yaş arasındaki kadınlarda görüldüğünü söylüyor. Hastalar genellikle adet dönemi yaşadıkları ağrıdan şikayet ediyor. İlerleyen süreçte kistler, kısırlığa bile yol açabiliyor. Jinekolojik muayene ve ultrason değerlendirmesi tanıda en önemli kısmı oluşturuyor. Kanda bakılan bazı belirteçler ve MR gibi ileri görüntüleme yöntemleri ise arada kalınan olgularda yardımcı olabiliyor. Dr. Çelik, tedavi yöntemleriyle ilgili şunları söylüyor: Bu hastalık hipertansiyon, diyabet gibi kroniktir. İlaç tedavisi kesildiğinde şikayetler tekrar edebilir. Ameliyat sonrasında yeniden nüksedebilir. Bu nedenle muayeneler aksatılmamalıdır.