Geçmeyen baş ağrısına etkili reçete!

Hemen herkesin günlük hayatta yakındığı baş ağrısı, yaşamı kabusa çeviriyor. Ağrının kesilmesinde şu besinler etkili oluyor:



YEŞİL SEBZELER:

Magnezyum içeriği sayesinde migren ağrısını azaltır. Sakinleştirir,



FINDIK:

Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını hafifletir.



MEYVELER:

Sinirleri korur. Baş ağrısını azaltır.



TAM TAHILLAR:

Kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf gibi tahıllar, demir eksikliğine bağlı baş ağrısını dindirir.



ACI BİBER:

Beynin trigeminal sinirini uyuşturur. Migren ağrısını hafifletir.



ZENCEFİL: Migrenle savaşır.

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