Geçmeyen baş ağrısına etkili reçete!

Hemen herkesin günlük hayatta yakındığı baş ağrısı, yaşamı kabusa çeviriyor. Ağrının kesilmesinde şu besinler etkili oluyor:
YEŞİL SEBZELER:
Magnezyum içeriği sayesinde migren ağrısını azaltır. Sakinleştirir,
FINDIK:
Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını hafifletir.
MEYVELER:
Sinirleri korur. Baş ağrısını azaltır.
TAM TAHILLAR:
Kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf gibi tahıllar, demir eksikliğine bağlı baş ağrısını dindirir.
ACI BİBER:
Beynin trigeminal sinirini uyuşturur. Migren ağrısını hafifletir.
ZENCEFİL: Migrenle savaşır.