Geçmeyen ağız kokusuna dikkat! Basit sorun sanılırken kanser sinyali çıkabilir

Ağız kokusu, çoğunlukla gelip geçici oluyor. Ancak devamlı oluyorsa araştırmak ve tedavi etmek gerekiyor. En sık ağızda, dilde, dişlerde ve midede bulunan problemlere bağlı oluşabiliyor. İş yaşamını aile hayatını ve sosyal çevreyi olumsuz etkiliyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, ağız kokusu sorunu ve tedavi yollarıyla ilgili bilgiler veriyor:

MULTİDİSİPLİNER OLARAK YAKLAŞILMALI

Ağız kokusuna multidisipliner olarak yaklaşmak gerekir. En başta kulak burun boğaz uzmanı değerlendirmede bulunmalı, bununla beraber diş hekimi ve gastroentrolojı uzmanı da hastayı muayene etmelidir. Sonradan ortaya çıkan devamlı kötü koku mide kanseri, karaciğer kanseri, gırtlak kanseri ve dil kökü kanseri gibi çeşitli kanserlerin belirtisi olabilir. Bunların dışında sık görülen sebepler; burnu tıkalı kişilerin ağızdan nefes almasına bağlı ağız ve boğaz bölgesinin kuruması ve bu bölgedeki bakterilerin artmasına bağlı ağız kokusu, dil kökünde biriken bakterilerin yaptığı ağız kokusu, diş ve diş etine bağlı problemler, yoğun geniz akıntısı, boğaz enfeksiyonları, bademcik içerisinde taş oluşması, alkolsigara- tütün kullanımı, şeker ve böbrek hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi ve yetersiz sıvı alımı sayılabilir.

TEK TEK KONTROL

Öncelikle ağız kokusunun sebebi bulunmalı bunun için çeşitli tetkikler yapılabilir. Eğer kokunun kaynağı saptanamamış ise kronik sinüzit enfeksiyonları, kronik bademcik enfeksiyonları, kronik mide problemleri ve kronik diş ve diş eti rahatsızlıkları teker teker kontrol edilmelidir. Lüzumu halinde ayrıntılı gastroentroloji muayenesinden geçmeli, uygun süre ve dozda tedaviye rağmen geçmeyen koku da endoskopi düşünülebilir. Diş ve diş eti rahatsızlıkları ve çürükler köprüler protezler düzeltilmeli.



HER GÜN DİŞLERFIRÇALANMALI

Ağız kokusunu önlemek için bol su içilmeli, sigara alkol kullanımı terk edilmeli, her gün düzenli dişler fırçalanmalı, koku veren yiyeceklerden uzak durulmalı, diş fırçasının yumuşak yüzüyle dil fırçalanmalı, reflü yapan yiyeceklerden uzak durulmalı ve uzun süre aç kalmamalıdır.