Geçer diye beklemeyin! Çocuklarda büyüme ağrısı diye düşündüğünüz şey aslında romatizma olabilir...

Çocukların yaklaşık yüzde 10–20'si hayatlarının bir döneminde eklem ağrısı yaşıyor. Her ne kadar eklem ağrılarının en sık nedeni "büyüme ağrıları" olsa da, bu yakınmalar her zaman masum olmayabiliyor. Çünkü, eklem ağrıları bazen iltihaplı romatizmal hastalıkların ilk ve en önemli belirtisi olarak karşımıza çıkabiliyor. Çocuk Romatolojisi Uzmanı Doç. Dr. Ferhat Demir, eklem ağrısına özellikle şişlik, sabahları tutukluk, topallama veya hareket kısıtlılığı eşlik ediyorsa, "büyüme ağrısıdır, geçer" diye beklenmemesi gerektiğini vurguluyor. Şu uyarılarda bulunuyor:

AKŞAM VEYA GECE ORTAYA ÇIKIYOR

Büyüme ağrıları ile iltihaplı romatizmal hastalıklara bağlı eklem ağrıları arasındaki en önemli farklar; ağrının zamanı ve eşlik eden belirtiler oluyor. Büyüme ağrıları genellikle akşam veya gece saatlerinde ortaya çıkıyor. Eklemde şişlik, kızarıklık veya ısı artışı olmuyor. Sabahları çocuk tamamen rahatlamış olarak uyanıyor. İltihaplı romatizmaya bağlı eklem ağrılarında ise tablo farklı oluyor. İltihaplı romatizmal hastalıklarda ağrı genellikle sabah saatlerinde daha belirgindir. Eklem ağrısına sıklıkla şişlik, eklem üzerinde sıcaklık artışı ve sabahları belirgin tutukluk eşlik eder. Çocuklar sabah yataktan kalkmakta zorlanabilir ve gün içinde hareket etmekte güçlük yaşayabilir.

TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI HASAR OLUR

Çocuklarda görülen iltihaplı romatizmal hastalıkların gelişiminde genetik yatkınlık, bağışıklık sisteminin düzensiz çalışması ve bazı enfeksiyonlar gibi çevresel tetikleyiciler rol oynayabiliyor. Eklem içinde devam eden iltihabın zamanında tedavi edilmemesi durumunda, eklem zarı ve çevre dokularda geri dönüşü olmayan hasarlar gelişebilir. Tedavi geciktiğinde eklemlerde kalıcı şekil bozuklukları, yürüme güçlüğü ve büyüme çağındaki çocuklarda bacak boyu uzunluk farkları gibi ciddi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Erken tanı, eklem hasarının kalıcı hale gelmesini önlemede hayati öneme sahiptir.