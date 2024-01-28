Gebelikte meme kanseri hakkında en çok merak edilen 8 soru!





GEBELİKTE MEME KANSERİ TANISI NEDEN GECİKİYOR?

Geç tanının en yaygın nedeni, anne adayının kansere bağlı olarak memesinde oluşan belirtileri gebelik sürecine ait değişimler olarak düşünmesi. Ayrıca gebeliğin özellikle ileri evrelerinde memenin yapısı çok değiştiği için ultrason ve mamografiyi yorumlamak zorlaşıyor.



ERKEN TANI İÇİN NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

Kontrolde meme muayenesinin yanı sıra ultrasonogafi de yapıyoruz. Erken tanı sayesinde tedavinin başarı oranı yüzde 98 gibi oldukça yüksek bir rakama ulaşıyor. Ayrıca kansere gebelik öncesinde tanı konabilmesi anne adayında oluşabilecek ağır psikolojik ve fizyolojik sorunları da azaltmış oluyor.



BEBEĞİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN NE YAPILMALI?

Bebeğin zarar görmemesi için tedavinin mutlaka genel cerrahi, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi uzmanları, patoloji uzmanı, nükleer tıp uzmanı ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanının katıldıkları bir ekipten oluşan multidisipliner yaklaşımla gerçekleştirilmesi çok önemlidir.



GEBELİKTE MEME KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Cerrahi girişimle, kanserli bölge, bebeğe zarar vermeden temizlenebiliyor. Kemoterapi bebekte anomali, düşük veya erken doğum gibi komplikasyonlara yol açabileceği için gebeliğin ilk üç ayında ve son üç haftada kullanılmıyor. Bebeğin gelişimi yakından takip edilerek kemoterapi tedavisi uygulanabiliyor.



MEME KANSERİ OLAN ANNELER EMZİREBİLİR Mİ?

Genellikle önerilmiyor. Zira, emzirme sürecinde memeyi ameliyat etmek zorlaşırken çeşitli komplikasyonların gelişme riski de artıyor. Ayrıca meme kanserinin tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları ve doğum sonrasında başvurulan hedefe yönelik veya hormon ilaçları da süt aracılığıyla bebeğe geçip, zarar verebiliyor.

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