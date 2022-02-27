Fıtık toplumda en sık görülen şikayetler arasında yer alıyor (Sağlık haberleri)

Geçmek bilmeyen bel ağrısı, toplumda en sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. Ağrı sorunu olan herkes, 'fıtık' oldum korkusu yaşıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uğur Günel, fıtığın ilk tedavisinin ameliyat olmadığını, hastaların mutlaka spor yapması ve kilo vermesi gerektiğini belirtiyor. "Teşhis için MR veya tomografilerinin çekilmesi, klinik muayenesi çok önemli. Hastalara öncelikle istirahat önerilir, ardından ilaç tedavisine geçilir. İlaç tedavisi olarak ağrı kesicileri ve kas gevşeticileri veriyoruz. Hala ağrı devam ederse sinir uçlarının yakılması için anestezistler tarafından radyo frekans kullanılır. Bel ve karın kaslarını güçlendirecek en iyi spor ise yüzmedir. Yüzmeyi tüm hastalarımıza öneriyoruz. Sonrasında hastalarımızda büyük bir rahatlama gözlüyoruz" bilgisini veriyor.

SAÇLARINIZ PARLASIN

Herkes güçlü ve parlak saçların hayalini kuruyor. Ancak günümüzde kadın erkek herkeste sık görülen saç dökülmesi ve kellik, depresyona bile yol açabiliyor. Uzmanlar, kelliği bitiren bitkileri sıralıyor:

Isırgan otu: Saç köklerini besler. Saç derisini güçlendirir. Kepeği önler.

Sarımsak: Saçkıran hastalığını bitirir. Saçı kökten uca besler.

Çam terebentin: Düzenli kullanıldığında saça parlaklık verir.

Saç köklerini güçlendirir.

Aloe Vera: Saçları kökten uca besler. Dökülmeyi keser.

Nane: Saç köklerini ferahlatır ve güçlendirir.

KANSERDE KIRMIZI ALARM

Kanser, adıyla bile korkutuyor! Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, kırmızı et tüketiminin kanser riskini artırdığını söylüyor. "Bunun yerine zeytinyağı, meyve ve sebzeler, tam tahıllar, baklagillerdan zengin beslenin" diyor.

MERCİMEK KALBİ KORUR

Vitamin ve mineral deposu bir bakliyat olan kırmızı mercimek, içerdiği folik asit ile beyin hücrelerini besliyor. Kalp damar hastalıklarından koruyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Kanser hastalığına karşı koruma sağlıyor. Kabızlığı da bitiriyor.

İKİ GÖZÜM REYHAN

Reyhan, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Öksürüğü keser. Kalp sağlığını destekler. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Bağışıklığı güçlendirir kanserden korur.

ÖKSÜRÜĞE FESLEĞEN

Fesleğen, öksürüğü keser. Baş dönmesini durdurur. Arı sokmasında faydalıdır. Ağız yaralarını tedavi eder. Fesleğen kokusu, sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratları kaçırır.

BİR FİNCAN KAHVE KRİZİ ÖNLE

Macaristan Budapeşte'de bulunan Semmelweis Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaklaşık 500 bin İngiliz üzerinde kahvenin faydaları üzerinde yeni bir araştırma yayımladı. Günde yarım fincan ila 3 fincan arası kahve içen kişilerin, hiç kahve içmeyenlere göre felç geçirme olasılıklarının yüzde 21 daha az olduğu bildirildi. Her gün bir fincan kahve içenlerin içmeyenlere göre sağlıklarının daha iyi olduğu belirtilen çalışmada, kahvenin kalp krizinden ölme olasılıklarını da yüzde 17 azalttığı görüldü.