Fibromiyaljinin zamanı yok! Bu hastalık çocuklarda bile görülüyor





KADINLAR DİKKAT

Genellikle 40-60'lı yaşlardan sonra ortaya çıkan bu hastalıkla kadınların ve kız çocuklarının risk grubunda olduğunu belirtiyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Fibromiyalji hastaları yaygın vücut ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, karın ağrısı, baş dönmesi ve mesane spazmı şikayetleriyle gelebilir. Hastalığı saptamak için herhangi bir test yoktur. Ayrıntılı bir fizik muayene, hasta öyküsü ve klinik bulgular ile birlikte değerlendirilmelidir. Vücudun her iki tarafında da simetrik olan, yaygın ve 3 aydan uzun süren kronik ağrıları olan hastalar başka bir sebep bulunamıyorsa fibromiyalji tanısı alırlar. Hastaların tedavisi ekip çalışması gerektirir. Medikal tedaviye ek olarak fizik tedavi de uygulanabilir. Hastaların yaşam tarzlarında değişiklik yapması gerekebilir. Stresten uzak bir hayat sürmeleri çok önemlidir.