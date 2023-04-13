Fibromiyaljinin zamanı yok! Bu hastalık çocuklarda bile görülüyor

Genellikle vücut ağrısıyla belirti veren fibromiyalji, en sık görülen kas iskelet sistemi hastalıkları arasında yer alıyor. Çocukları bile tehdit ediyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, "Çocuklarda daha ender olmakla birlikte her yaşta görülebilir. Daha çok yetişkinlerde görülse de ergenlik çağında, hatta 5 yaş öncesi grupta bildirilen vakalar bile vardır" uyarısında bulunuyor.
KADINLAR DİKKAT
Genellikle 40-60'lı yaşlardan sonra ortaya çıkan bu hastalıkla kadınların ve kız çocuklarının risk grubunda olduğunu belirtiyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Fibromiyalji hastaları yaygın vücut ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, karın ağrısı, baş dönmesi ve mesane spazmı şikayetleriyle gelebilir. Hastalığı saptamak için herhangi bir test yoktur. Ayrıntılı bir fizik muayene, hasta öyküsü ve klinik bulgular ile birlikte değerlendirilmelidir. Vücudun her iki tarafında da simetrik olan, yaygın ve 3 aydan uzun süren kronik ağrıları olan hastalar başka bir sebep bulunamıyorsa fibromiyalji tanısı alırlar. Hastaların tedavisi ekip çalışması gerektirir. Medikal tedaviye ek olarak fizik tedavi de uygulanabilir. Hastaların yaşam tarzlarında değişiklik yapması gerekebilir. Stresten uzak bir hayat sürmeleri çok önemlidir.
PARKİNSON TARİH OLACAK
ABD'li bilim insanları araştırdı. Parkinson'u ortaya çıkmadan önce tespit edebilen bir yöntem bulduklarını açıkladı. Lancet Neurology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, alfa-sinüklein tohum amplifikasyon testi olarak bilinen yöntem, hastalığa yakalanma riski taşıyan kişileri doğru bir şekilde tanımladı. Bu sayede hastalığın erken teşhisi ile tedavisini sağlanacağı açıklandı.