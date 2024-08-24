Fazla kilo bel fıtığına neden oluyor! Uzmanı sağlıklı beslenmenin önemini vurguladı

Tüm dünyada nüfusun yaklaşık yüzde 80'i yaşamlarının herhangi bir döneminde en az bir kez bel ağrısı atağı geçiriyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Halil Olgun Peker, bel fıtığı ve tedavisiyle ilgili olarak önemli bilgiler paylaşıyor: Belin en büyük düşmanı fazla kilodur. Kilo omurgaya düşen normal yükü aştığında aşınmaları beraberinde getiriyor. Karbonhidrattan zengin beslenme yerine, proteince zengin ve yeterli vitamin barındıran besinlerin tercih edilmesi gerekiyor. Spor ve egzersiz ise büyük önem taşıyor. Spor sayesinde omurilik çevresindeki kaslar güçleniyor. Böylece bel hastalıklarına yakalanma olasılığı azalıyor. Özellikle yüzme bel sağlığını olumlu etkiliyor. Çünkü yüzme bel, sırt ve boyundaki 3 bölgenin kaslarını çalıştırıyor. Ayrıca her gün en az 30-45 dakika yürüyüş yapmak da önem taşıyor. Bel fıtığı tedavisinde ise hastalara farklı yöntemler uygulanıyor. İlaçla yapılan tedaviler ise geçici bir çözüm sunuyor. Epidural enjeksiyon yardımıyla yapılan tedaviler de ciddi oranda iyileşme sağlıyor.

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