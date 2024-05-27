Fasulye-yumurta kansere yakalanma

Kolon kanseri, kansere bağlı olan ölümlerin ikinci önde gelen nedenini oluşturuyor. İşlenmiş et ürünlerinin çok miktarda tüketilmesi, obezite, hareketsiz yaşam tarzı kolon kanserinin sebebi olarak görülüyor.

Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Barış Yılmaz, kolon kanserine karşı beslenme önerilerinde bulunuyor: Yeterli kalsiyum ve D vitamini alın. İyi kalsiyum kaynakları arasında az yağlı süt ürünleri, bitki bazlı sütler, kuruyemişler, fasulye ve yeşillikler bulunur. İyi D vitamini kaynakları arasında ise yumurtalar ve ton balığı vardır.

Yaşam tarzı kolon kanserinin sebebi olarak görülüyor. Özellikle beslenmeye dikkat etmek riski azaltıyor. Kolon kanserini erken evrede yakalamak içinse vücudun verdiği sinyalleri iyi takip etmek gerekiyor.