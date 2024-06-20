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Eyvah lipödem!

Lipödem, kol, bacak ve kalçalarda aşırı yağ birikmesi ve ağrıyla şişlikler şeklinde görülüyor. Yaz aylarında tetikleniyor. Prof. Dr. Şule Arslan, “Lipödem, selülitle karıştırılıyor. Ağrılar, fizik tedaviyle azaltılıyor” diyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
Eyvah lipödem!

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Yazın ilk günleriyle birlikte toplumda 'ağrılı selülit' olarak bilinen lipödem hastalığı şikayetleri artmaya başlıyor. Vücudun her iki tarafını simetrik olarak etkileyen lipödem hastalığına diyet ya da egzersiz çare olmuyor, sistematik tedaviye ihtiyaç duyuluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şule Arslan, erken fark edilip tedavi edilmezse lipödemin ilerleyeceğine ve kişinin hareket yetisi ile yaşam kalitesini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekiyor. Lipödemle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

MENOPOZDA ŞİDDETLENEBİLİYOR
Batı ülkelerindeki çalışmalar kadınların yüzde 11-18'inde lipödem görüldüğünü ortaya koyuyor, ancak farkındalığının sınırlı olması nedeniyle bu oranların gerçekte daha fazla olduğu düşünülüyor. Çoğunlukla kadınlarda görülen, ergenlik dönemi sonrası veya 30'lu yaşlarda belirginleşen lipödem semptomları menopoz ile birleştiğinde şiddetlenebiliyor. Gelişiminde genetik yatkınlık ve hormonal faktörler etkili olan; özellikle hormon tedavileri, doğum kontrol hapları ve hamilelik dönemlerinde gelişimi artan lipödem erkeklerde nadiren görülüyor.

AKŞAMA DOĞRU ŞİŞLİKLER ARTABİLİYOR
Lipödem belirtileri, vücutta anormal yağ birikimi olan bölgelerde ortaya çıkıyor. En sık görülen şikayetler vücutta simetrik şişlik ve ağrı/hassasiyet olarak sıralanıyor. Ayaklar daha az etkileniyor; ağrılar dokunma, basınç veya hareket sırasında artabiliyor. Bacaklar kolaylıkla morarabiliyor, akşama doğru lipödemli bölgelerde şişlik daha çok görülebiliyor. Morarma yakınması olan hastalar bir çarpma hatırlamadıkları halde kol ve bacaklarının kolaylıkla morardığını dile getirmektedirler.

KİLO KONTROLÜNÜ SAĞLAYIN
Genetık ve hormonal faktörlerle bağlantılı olduğu için lipödemden kaçınmanın kesin bir yolu olmuyor. Ancak yaşam tarzıyla ilgili bazı değişiklikler hastalığın gelişimini önleyebilir. Uygun diyet, düzenli egzersiz yapmak, sigara ve aşırı alkol tüketmemek, kilo kontrolü ile stres yönetimi bunlara örnek olarak verilebilir. Bası çorapları veya bandajları, şişliği ve ağrıyı azaltabilir.

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