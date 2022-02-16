Ev hanımlarının baş belası karpal tünel sendromu! Bükme, sıkma ve çevirme hareketleri en büyük etken

Karpal tünel sendromu, el ve bileğin sürekli tekrarlayan hareketleri sonucunda oluşan ağrılarla belirti veriyor. Hastalığın bükme, sıkma ve çevirme hareketlerinin sıkça yapıldığı durumlarda oluştuğunu söyleyen Dr. Ebru Sevinç, "Bilek üzerinde küçük incinmeler sonucu yaşanan bu ağrılar özellikle masa başında çalışanlarda, klavyemouse kullananlarda ve ev hanımlarında görülür. Yaşam kalitesini düşürür. Şikayetler bazen hastaları gece uykudan kaldıracak şekilde olabilir. Önemsenmeyen şikayetler ciddi sorunlara yol açabilir. Sonunda cerrahi müdahale gerektirebilir. Sık molalar verip bileği dinlendirmek ağrıları giderebilir" diyor.
SOĞUK RÜZGAR FELÇ YAPAR
Soğuk ve rüzgarlı hava, beraberinde birçok riski getiriyor. Onlardan birini de yüz felci oluşturuyor. Prof. Dr. Figen Ayhan, belirtilerini göz kapaklarını kapatamama, mimik kaslarının oynamaması, yüzün bir tarafında görülen eğrilik olarak açıklıyor. Alınabilecek tedbirleri anlatıyor: Soğukta kalanlar kar maskesi takmalı. Yüzde uyuşma hissettiğimiz zaman eve geldiğimizde sıcak nemli bir havlu koyulmalı. Bu ödemi yavaşlatıyor. Yüz felci gelişmesini önlüyor.
AYVA YE GÖZE GELME
Bağışıklık sistemini güçlendiren ayva, eklem ağrılarına iyi gelir. Göz sağlığını korur. Katarakt riskini azaltır. Antioksidan özelliğiyle cildin genç kalmasını sağlar. Saç dökülmesini azaltır.
KANSIZLIĞA BAL GİBİ ŞİFA
Zengin bir doğal şeker kaynağı olan bal, ilaç etkisi yapar. Kanseri önler. Vücuttaki mikropları öldürür. Enerji verir. Kansızlığı bitirir.
PARKİNSON'A TARÇIN SERP
Kokusuyla baş döndüren tarçın, hafızayı güçlendirir. Parkinson ve Alzheimer'dan korur. Şekeri düşürür. Adet sancılarını hafifletir.