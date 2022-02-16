Ev hanımlarının baş belası karpal tünel sendromu! Bükme, sıkma ve çevirme hareketleri en büyük etken





SOĞUK RÜZGAR FELÇ YAPAR

Soğuk ve rüzgarlı hava, beraberinde birçok riski getiriyor. Onlardan birini de yüz felci oluşturuyor. Prof. Dr. Figen Ayhan, belirtilerini göz kapaklarını kapatamama, mimik kaslarının oynamaması, yüzün bir tarafında görülen eğrilik olarak açıklıyor. Alınabilecek tedbirleri anlatıyor: Soğukta kalanlar kar maskesi takmalı. Yüzde uyuşma hissettiğimiz zaman eve geldiğimizde sıcak nemli bir havlu koyulmalı. Bu ödemi yavaşlatıyor. Yüz felci gelişmesini önlüyor.



AYVA YE GÖZE GELME

Bağışıklık sistemini güçlendiren ayva, eklem ağrılarına iyi gelir. Göz sağlığını korur. Katarakt riskini azaltır. Antioksidan özelliğiyle cildin genç kalmasını sağlar. Saç dökülmesini azaltır.



KANSIZLIĞA BAL GİBİ ŞİFA

Zengin bir doğal şeker kaynağı olan bal, ilaç etkisi yapar. Kanseri önler. Vücuttaki mikropları öldürür. Enerji verir. Kansızlığı bitirir.



PARKİNSON'A TARÇIN SERP

Kokusuyla baş döndüren tarçın, hafızayı güçlendirir. Parkinson ve Alzheimer'dan korur. Şekeri düşürür. Adet sancılarını hafifletir.

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