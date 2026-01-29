Enfeksiyonlara karşı korunmada en etkili silah: Aşı!

Özellikle yaşlılıkta kronik hastalıkların da etkisiyle bağışıklık sistemi zayıflıyor. Bulaşıcı hastalık riski artıyor. Bu nedenle ileri yaştaki kişilerin aşıyla korunması gerekiyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hülya Kuşoğlu, erişkinlerde mutlaka yapılması gereken aşıları anlatıyor.

GRİP AŞISI

Yüksek ateş, kas eklem ağrısı, kuru öksürükle seyreden grip, akciğer ve kalp hastalıklarına yol açabilir. Aşı hastalanmadan yapıldığında enfeksiyonu tamamen önleyebilirken, pek çok kişide de sürecin hafif geçirilmesini sağlar. Özellikle yüksek risk grubuna mutlaka yaptırılması gereken grip aşısı; hastane yatışı ve ölüm riskini azaltmaktadır.

ZATÜRRE AŞILARI

Zatürre, akut menenjit ve sinüzitin en sık bakteriyel etkenidir. Aşı; kronik hastalığı olanlarla bakımevinde kalanlar başta olmak üzere risk grubundaki kişilere mutlaka yapılmalıdır. Daha önce hiç pnömokok aşısı yapılmamış kişilere tek doz 20 valanlı aşı yapılması yeterli olacaktır.

TETANOZ-DİFTERİ AŞISI

Sağlıklı erişkinler her 10 yılda bir tetanoz-difteri aşısı olmalıdır. Gebelikte 27. ve 36. hafta arasında yapılması gereken bu aşı sayesinde yenidoğan tetanozu önlenmiş olur.

HEPATİT AŞILARI

1998'den önce doğmuş olan kişilerde aşı olmadığından erişkinler de Hepatit B ve Hepatit A için aşılanmalıdır. Hepatit B aşısı 6 ay içinde 3 doz, Hepatit A aşısı 6 ay içinde 2 doz olarak uygulanmaktadır. Hepatit A aşısı kirli su ve gıdalarla bulaşan, karaciğerde iltihap yapan bulaşıcı hastalıkları önlerken, Hepatit B aşısı ise siroz ve karaciğer kanserinden de korumaktadır.

ZONA AŞISI

Türkiye'de canlı olmayan zona aşısı 2024'ten bu yana uygulanmaktadır. Ciltte içi sulu yaralara ve haftalarca hatta aylarca sürebilen şiddetli yaygın ağrılara neden olan zona virüsü, görme ve işitme kaybına da yol açabilmektedir. Aşı 6 ay içinde toplam iki doz yapılmaktadır.

HPV AŞISI

İnsanların yüzde 85'i hayatlarının bir döneminde HPV virüsü ile enfekte olmaktadır. 9 HPV türünü içeren aşı uygulanmaktadır. Cinsel aktif olmadan önce tamamlanması istenen bu aşının cinsel aktivite başlaması sonrası da uygulanması önerilmektedir.