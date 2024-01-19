Enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkarıyor: Uzmanı burun temizliğinin önemine dikkat çekti!

Çok sayıda kişi, burun temizliği yüzünden farkında olmadan enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, burnun doğru sümkürülmesinin sağlık için önemli olduğunu söylüyor.

Soğuk algınlığı ve nezle enfeksiyonlarının sonucu olarak insanlarda burun akıntısı ve tıkalı burun sorunlarının da artışa geçtiğini anlatıyor: Burnunuzu doğru bir şekilde sümkürmek, orta kulağınızı ve sinüslerinizi enfeksiyonlardan korurken bu hayati yapıların kolayca temizlenmesine ve düzgün çalışmasına yardımcı olur.