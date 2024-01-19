Enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkarıyor: Uzmanı burun temizliğinin önemine dikkat çekti!

Çok sayıda kişi, burun temizliği yüzünden farkında olmadan enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, burnun doğru sümkürülmesinin sağlık için önemli olduğunu söylüyor.
Çok sayıda kişi, burun temizliği yüzünden farkında olmadan enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, burnun doğru sümkürülmesinin sağlık için önemli olduğunu söylüyor.
Soğuk algınlığı ve nezle enfeksiyonlarının sonucu olarak insanlarda burun akıntısı ve tıkalı burun sorunlarının da artışa geçtiğini anlatıyor: Burnunuzu doğru bir şekilde sümkürmek, orta kulağınızı ve sinüslerinizi enfeksiyonlardan korurken bu hayati yapıların kolayca temizlenmesine ve düzgün çalışmasına yardımcı olur.
MANTAR TOKSİN ATAR
Mantar, vücudu toksinlerden arındırır. Beyninizi korur. Gençleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik sağlığını artırabilir. Kolesterolü düşürür.
HAFIZAYA YABAN MERSİNİ
Vitamin deposu yaban mersini, kemik yapısının ve gücünün artmasına katkıda bulunur. Güneş, kirlilik ve dumandan kaynaklanan cilt hasarlarını önlemeye yardımcı olur. Hafızayı artırarak beyne fayda sağlar.
PAZIYLA GÜÇLÜ KAL
Pazı, kemikleri güçlendirir. Şeker hastalığına iyi gelir. Göz sağlığı için faydalıdır. Saçları canlandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır. İdrar yolu iltihabına yardımcı olur.