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Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı açıkladı: Büyük göbek kanser anlamına gelebilir!

Obezite, bir salgın gibi yayılıyor! Yanlış beslenme ve hareketsizliğin yol açtığı bu durum, kanser riskini de artırıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı açıkladı: Büyük göbek kanser anlamına gelebilir!

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Yanlış beslenme alışkanları, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Günümüzde fazla kilo yani obezite rahatsızlığı bir salgın gibi yayılıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Türkiye'nin obezitede Avrupa birincisi olduğunu açıkladı. Bu hastalıkla mücadelede egzersizin önemine vurgu yaptı.

Günlük 10 bin adıma kadar yürüyüşlerin yanı sıra yaşam boyu sağlıklı beslenmenin de obeziteyle mücadelede önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Bayraktaroğlu, "Obezite bir sağlık sorunu hale gelinen vücuttaki yağ dokusu fazlalığıdır. Tansiyon, şeker hastalığı, kas eklem hastalıkları ve kansere kadar yolu olan bir sürecin başlangıcı. Bütün besinlere ihtiyacımız var, bu besinleri ölçülü almamız gerekiyor" bilgisini verdi. Vücut Kitle Endeksi 25'in üzerine çıktığında kilo fazlalığı, 30'u geçerse obezite olduğunu anlatan Prof. Dr. Bayraktaroğlu şöyle devam etti: "Bel çevresi kadınlarda 88, erkeklerde 102 santimetrenin üzerindeyse yağ dokusunun vücuttaki birikiminin sağlık sorunu geldiğine dair bir işarettir."

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