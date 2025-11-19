PODCAST CANLI YAYIN

En baştan önleminizi alın: Kansızlık tehlike saçıyor

Saç dökülmesi, hem kadınları hem erkekleri vuruyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, kansızlığa dikkat çekiyor. Hormonal bozuklukların da bu süreci hızlandırdığını belirtiyor...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
En baştan önleminizi alın: Kansızlık tehlike saçıyor

SON dönemlerde saç dökülmesiyle ilgili sorunlar giderek artıyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, kalıtsal faktörler, hormonal bozukluklar ve duyarlılık, tiroit hastalıkları ve kansızlık, bazı vitamin ve mineral eksiklikleri, stres, gebelik gibi fizyolojik nedenlerin saç dökülmesine neden olabileceğini söylüyor. Sağlıklı saçlara sahip olmak için şu önerilerde bulunuyor.


Sağlıklı ve dengeli beslenmek, güneş dahil saça zarar veren her türlü fiziksel uyarandan, kimyasal maddeden uzak durmak ve stres yönetimi son derece önemlidir. Saçlarımızı yüksek ısıdan mutlaka uzak tutmalı ve sık aralıklarla şekillendirici uygulamalar yapmaktan kaçınmalıyız. Saçlar olabildiğince açık bırakılmalı ya da gevşek toplanmalıdır. Saçlı derimizin yapısına uygun şampuan seçilmeli ve gerekli durumlarda saç uçları için banyo sonrası besleyici kremler kullanılmalıdır. Demir, saç dökülmesine karşı kök hücre yönteminin başarılı sonuç verdiğini belirtiyor. "Kök hücre yöntemi, tek seans uygulanır ve yaklaşık 1 saat sürmektedir.

Uygulama ile ilgili sonuçların görülmesi 3-6 ay kadar sürer. Bu işlemle zayıf saç folikülleri uyarılarak güçlendirilir, ince ve hasarlı saçlar iyileştirilir, doğal saç uzaması desteklenir ve saç dökülmesi kontrol altına alınır" diyor.

TIROIDE DIKKAT
Saç sağlığında tiroit hormonunun da etkili olduğunu belirten Demir, şunları söylüyor: Tiroide bağlı saç dökülmesinde öncelikle saçlarda dökülmeden ziyade incelme gözlenir. Her gün 50 ile 100 tel arası dökülme normal olarak kabul edilmektedir. Ancak tiroit hormonu fazlalığı ya da eksikliği durumunda saç büyümesi kesintiye uğrayabilir ve saçlar daha fazla dökülmeye başlayabilir. İyi haber şu ki, tiroit hormonu dengesizlikleri ile yaşanan saç dökülmesi sorunu kalıcı değildir.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Millilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCU
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"
Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM'den yalanlama: "Tedarik devam ediyor"
Fenerbahçe'den Ademola Lookman'a teklif! Gerçek ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Oylama tarihi belli oldu
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
TOKİ 500 bin konut projesinde yeni süreç: Başvurular herkese açıldı! İşte ilçe ilçe konut dağılımı
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu! Hangi konular ele alınacak?
Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep
Kahve içti fenalaştı: Ayben Özçilingir Turtura'nın zehirlenmesinde "deterjan" iddiası!
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4 hakem 40 şüpheli yakalandı | Vurgunun adı: Hawala
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP'ye iddianame ayarı
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
İsrail Amerikalıların desteğini kaybetti milyarderler TikTok ile harekete geçti
Müge Anlı'da Huriye ve oğlu Osman’ın gizemli ölümünde şüphe büyüyor: “Neden haber vermedin?”
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı