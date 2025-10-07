PODCAST CANLI YAYIN

Ekran bağımlılığı çocuklarda miyopi riskini artırıyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Kutlay Tufan, ekran maruziyetinin özellikle çocuklar ve gençlerde kırma kusurlarına yol açtığını belirterek, Her 10-15 dakikada bir gözleri dinlendirin, göz kırpma sayınızı artırın uyarısında bulundu.

Ekran bağımlılığı çocuklarda miyopi riskini artırıyor

Ekran bağımlılığı, gelişen teknolojiyle birlikte hızla artıyor. Göz Hastalıkları Uzm. Dr. Ali Kutlay Tufan, göz sağlığı için önemli risk oluşturan ekran maruziyeti ile ilgili de uyarılarda bulunuyor: Bu durum küçük yaşlarda ve gençlerde miyopi dediğimiz kırma kusurlarına yol açmaktadır. Ekran süremizi kısıtlamamız gerekir. Her 10- 15 dakikada bir 20-30 saniye gözleri dinlendirmek için uzaklara bakıp, göz kırpma sayısını arttırmayı, koruyucu filtreli ekran kullanılmasını öneririm.
Özellikle okul çağındaki çocuklarda gözlük kullanım oranının çok arttığına şahit oluyoruz. Ekran bağımlılığı ve dışarı az çıkmanın bunun nedeni olduğunu söyleyebiliriz.

