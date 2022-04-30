Eklem kireçlenmesi ağrılarıyla hayatı kabusa çeviriyor! Dikkat tedavide geç kalmayın





EKLEMLERE DİKKAT

kalça ve omurga eklemlerinde görülüyor. Hastalık, primer (birincil) ve sekonder (ikincil) osteoartrit olmak üzere ikiye ayrılıyor. Primer osteoartrit eklem kıkırdağındaki dejenerasyona bağlı gelişen doğal bir süreç olurken sekonder osteoartrit travmalar, enfeksiyonlar, genetik hastalıklar ve eklem yapısını bozan gelişimsel kalça çıkıklığı gibi çeşitli altta yatan hastalıklara bağlı olarak görülüyor. Kireçlenme yavaş ilerlediği için belirtiler geç fark edilebiliyor. Doç. Dr. Atıcı, "En sık semptomu eklem ağrısıdır. Genellikle ağrı fiziksel aktiviteyle artar. Ayrıca eklemde şişme, hareketlerde kısıtlılık olabilir. Hastalığın en önemli risk faktörleri; kadın cinsiyet, ailesel genetik yatkınlık, yüksek kilo ve ilerleyen yaştır" diyor.