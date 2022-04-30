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    Eklem kireçlenmesi ağrılarıyla hayatı kabusa çeviriyor! Dikkat tedavide geç kalmayın

    Eklem kireçlenmesi, dizleri vuruyor. Neden olduğu ağrıyla hayatı kabusa çeviriyor. Uzmanlar, hastalığın ömür boyu süreceğine dikkat çekiyor ve uyarıyor: Tedavide geç kalmayın!

    Ömür törpüsü kireçlenme

    Halk arasında eklem kireçlenmesi olarak bilinen osteoartrit, dayanılmaz ağrılara yol açıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Teoman Atıcı, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.



    EKLEMLERE DİKKAT
    kalça ve omurga eklemlerinde görülüyor. Hastalık, primer (birincil) ve sekonder (ikincil) osteoartrit olmak üzere ikiye ayrılıyor. Primer osteoartrit eklem kıkırdağındaki dejenerasyona bağlı gelişen doğal bir süreç olurken sekonder osteoartrit travmalar, enfeksiyonlar, genetik hastalıklar ve eklem yapısını bozan gelişimsel kalça çıkıklığı gibi çeşitli altta yatan hastalıklara bağlı olarak görülüyor. Kireçlenme yavaş ilerlediği için belirtiler geç fark edilebiliyor. Doç. Dr. Atıcı, "En sık semptomu eklem ağrısıdır. Genellikle ağrı fiziksel aktiviteyle artar. Ayrıca eklemde şişme, hareketlerde kısıtlılık olabilir. Hastalığın en önemli risk faktörleri; kadın cinsiyet, ailesel genetik yatkınlık, yüksek kilo ve ilerleyen yaştır" diyor.



    TEDAVİSİ VAR AMA...
    Egzersizlerle hasta şikayetleri azalabiliyor. Dr. Atıcı, tedavi yöntemleri hakkında şunları söylüyor: Tedavide önce egzersiz programlarıyla kas gücünün arttırılması ve obez hastalarda kilonun azaltılması hedeflenir. İkinci aşama ilaç tedavisidir. Farmakolojik tedavide non-steroid antiinflamatuar ilaçlar ve parasetamol, semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Doktor kontrolünde verilen glukozamin olarak isimlendirilen ve çeşitli kıkırdak yapıtaşlarını içeren ilaçlar kullanılabilir.



        SON ÇARE AMELİYAT
        Hayat tarzı değişiklikleri ve farmakolojik tedaviye rağmen semptomların kontrol altına alınamadığı hastalara cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahide hastalığın aşamasına göre farklı uygulamalar yapılır. Bunlar; eklemin açık ya da kapalı yöntemlerle yıkanıp temzilenmesi, alt uzuvlardaki şekil veya dizilim bozukluğunu gidermek için yapılacak kemik düzeltme ameliyatları ve ekleme protez uygulanması gibi ameliyatlardır.

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        Haberler Sağlık Eklem kireçlenmesi ağrılarıyla hayatı kabusa çeviriyor! Dikkat tedavide geç kalmayın
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