Egzama için katı sabunu seçin

Egzama alevlenmeleri, havanın normalden daha kuru olması nedeniyle kış aylarında daha sık görülüyor. Dr. Efa Haşal, egzamadan korunma yolları ile ilgili önemli bilgiler veriyor. "Kış aylarında hastalarımız genelde, dudaklarda kuruma ellerde çatlama kuruma ve kaşınma ile geliyorlar. Havaların soğuması, hem dışarısının soğuk olması hem de ev içerisinin fazla ısıtılması sebebi ile bu tarz şikayetler artabiliyor" diyor. Katı sabunların daha nemlendirici özellikleri olduğunu vurgulayan Haşal, "Biz yağ bazlı nemlendiricileri öneriyoruz. Kış aylarında bunu tercih etmek gerekiyor. Su bazlılar birazcık daha yaz aylarında kullanılabilir. Ama yoğun kıvamda vazelinde olabilir. Nemlendiricileri sık sık kullanmak gerekiyor. Kurutucu etkili ürünleri azaltmakta fayda var. Tabi ki sabun kullanıyoruz ama katı sabunlar daha iyi olabilir. Bunlar nemlendirme etkisi olan sabunlardır. Duş jellerini bile ona göre kullanmak gerekiyor" diye konuşuyor.