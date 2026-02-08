Ebeveynlerin kabusu: Yedi bela yüksek ateş

YÜKSEKateş çocuklar için genellikle tehlikeli bir durum oluşturmuyor. Tam aksine bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşmasına katkı sağlıyor. Paniğe kapılan ebeveynlerin yüksek ateşi düşürmek için yaptıkları bazı hatalı uygulamalar ise yarar sağlamadığı gibi çocuğun sağlığını da tehdit ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Acar, yüksek ateşin hastalık değil, vücudun savunma sisteminin yeterli çalıştığını gösteren bir yanıt olduğunu belirtiyor. Çocukların ateşi yükseldiğinde ebeveynlerin kaçınmaları gereken 7 hatayı anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

1 SOĞUK SUYLA DUŞ ALDIRMAK

Çocuğa soğuk suyla duş aldırmak ateşi birden düşürerek hipotermiye neden olabiliyor. Dolayısıyla ateşli durumlarda soğuk değil, ılık duş aldırmanız çok önemli.

2 BUZ VE BUZ TORBALARIYLA KOMPRES YAPMAK

Yüksek ateşte buz ve buz torbalarıyla çocuğun eklem yerlerine kompres yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Zira, tıpkı soğuk duş gibi, buz ile yapılan uygulamalar da ateşi aniden düşürüp hipotermiye yol açabiliyor.

3 ÜŞÜDÜĞÜ İÇİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK

Ateşli çocuğun üzerinin asla örtülmemesi gerekiyor. Zira çocuğun ateşi daha da yükselebilir, çok daha önemlisi havale gelişebilir. Yüksek ateşte çocuğun üzerini örtmek yerine bulunduğu ortamın ısısı düşürülmelidir.

4 SİRKE ALKOL KOLONYA KULLANMAK

Eklem yerlerine ıslak bez kompresini sadece normal ısıdaki bir suyla yapmalısınız. Toplumdaki yaygın inanışın aksine, sirke, alkol veya kolonya ile yapılan kompres ateşi düşürmediği gibi çocuğun sağlığını da tehdit eder.

5 YETERİNCE SU TAKVİYESİ YAPMAMAK

Ateş yükseldiği zaman vücuttan sıvı kaybı arttığı için ateş daha da yükseliyor. Dolayısıyla çocuğunuz ateşlendiğinde bolca sıvı takviyesi yapmanız çok önem taşıyor.

6 HEMEN ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ VERMEK

Ateş 38,5-39 dereceye çıkmışsa parasetamol ya da ibuprofen içeren ateş düşürücüleri mutlaka doktorunuzun önerdiği zaman vermeniz gerekir. Ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar doğru kullanılmazlarsa, karaciğer enzimlerinin yükselmesi ya da toksisite gibi bazı yan etkileri ortaya çıkabilir.

7 ATEŞ DÜŞMÜYORSA ANTİBİYOTİĞE BAŞLAMAK

Her ateşi yükseldiğinde ebeveynlerin gelişigüzel antibiyotik vermekten kaçınmaları gerekiyor. Antibiyotik tedavisine mutlaka çocuk doktorunun önerisi doğrultusunda başlanmalı.