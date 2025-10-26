PODCAST CANLI YAYIN

Düzenli ve hafif beslenme ülser şikayetlerini azaltıyor

Ülser, mide ve onikiparmak bağırsağında asit kaynaklı hasara yol açıyor. Uzmanlar, çay-kahve ve yağlı yiyecekleri sınırlayarak, düzenli ve hafif beslenmenin şikayetleri azalttığını belirtiyor.

Mide ya da onikiparmak bağırsağının, mide asidi tarafından tahrip edilmesiyle ortaya çıkan ülser, sık görülen sindirim sistemi hastalıkları arasında yer alıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. Karnın üst kısmında yanma, bulantı, hazımsızlık, şişkinlik, iştahsızlık ve kilo kaybına neden olan ülserin ortaya çıkmasında dengesiz ve sağlıksız beslenme, besinleri az çiğneme, mideyi fazla doldurma ve aşırı tuz tüketimi etkili oluyor. Uzm. Dr. Genç, hastalığın şikayetlerini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:

Çay ve kahveyi sınırlayın.
Kızartma, aşırı şekerli ve yağlı tatlılardan uzak durun.
Kahvaltı etmeyi ve öğünlerinizi ihmal etmeyin.
Akşamları buharda pişmiş yemekleri tercih edin.

