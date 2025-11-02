PODCAST CANLI YAYIN

Düzenli egzersiz diş sağlığını da koruyor

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, egzersizin kan dolaşımını artırarak tükürük üretimini desteklediğini, obezite ve stres riskini azaltarak diş ve diş eti sağlığını koruduğunu belirtti.

Araştırmalar, düzenli egzersizin diş sağlığını koruduğunu gösteriyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, şu bilgileri veriyor:

Egzersiz, kan dolaşımını iyileştirir. Kalp atış hızını artırarak kan akışını yükseltir. Bu da daha fazla tükürük oluşumuna yol açar. Böylece dişlerdeki bakteriler yok olur.

Obezite, diş enfeksiyonlarına yol açar. Spor yağmak, obezite riskini azaltır.

Koşmak, bisiklete binmek ve yüzmek stresi azaltır. Antioksidan salgılanmasını sağlar. Bu da ağız kokusu ve diş eti hastalıklarını önler.

