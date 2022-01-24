Dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer alan rahim kanserinden 5 adımda korunun

5 adımda korunun rahim ağzı kanseri, dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hale Göksever Çelik, düzenli tarama sayesinde bu hastalığın kanser gelişmeden tespit edilebileceğini söylüyor. Alınacak 5 tedbiri sıralıyor:

1) BESLENMENİZE DİKKAT EDİN: Sağlıklı beslenmek, her hastalıkta olduğu gibi rahim ağzı kanserine yakalanma olasılığınızı azaltır.

2) SİGARADAN UZAK DURUN: Sigara ve alkol, vücuda zararlı olan ve hastalıklara yatkınlığı artırır. Bu ikiliden uzak durmaksa, hastalıklara karşı koruma sağlar.

3) GÜVENLİ İLİŞKİ: Gebelik düşünülmediği takdirde doğum kontrol yöntemi olarak kondom kullanın. Çünkü kondom kullanımı, HPV bulaşını önler.

4) DÜZENLİ MUAYENE ŞART:

Yıllık jinekolojik muayene ve HPV taraması, bu hastalığın ilerlemeden tespit edilmesini sağlar. 5 AŞINIZI YAPTIRIN: Rahim ağzı kanseri aşıları (HPV aşısı) bu hastalığa karşı yüzde 90'lara varan koruma sağlar. Aşılar 9-15 yaşlarında iki doz, 15 yaşından itibaren üç doz şeklinde uygulanmaktadır.