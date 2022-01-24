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    Dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer alan rahim kanserinden 5 adımda korunun

    Dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer alan rahim kanserinden 5 adımda korunun. Uzmanı Doç. Dr. Hale Göksever Çelik, hastalığın kanser gelişmeden tespit edilebileceğini söylüyor. İşte sizler için derlediğimiz 25 Ocak TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Rahim kanserinden 5 adımda korunun

    5 adımda korunun rahim ağzı kanseri, dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hale Göksever Çelik, düzenli tarama sayesinde bu hastalığın kanser gelişmeden tespit edilebileceğini söylüyor. Alınacak 5 tedbiri sıralıyor:
    1) BESLENMENİZE DİKKAT EDİN: Sağlıklı beslenmek, her hastalıkta olduğu gibi rahim ağzı kanserine yakalanma olasılığınızı azaltır.
    2) SİGARADAN UZAK DURUN: Sigara ve alkol, vücuda zararlı olan ve hastalıklara yatkınlığı artırır. Bu ikiliden uzak durmaksa, hastalıklara karşı koruma sağlar.
    3) GÜVENLİ İLİŞKİ: Gebelik düşünülmediği takdirde doğum kontrol yöntemi olarak kondom kullanın. Çünkü kondom kullanımı, HPV bulaşını önler.
    4) DÜZENLİ MUAYENE ŞART:
    Yıllık jinekolojik muayene ve HPV taraması, bu hastalığın ilerlemeden tespit edilmesini sağlar. 5 AŞINIZI YAPTIRIN: Rahim ağzı kanseri aşıları (HPV aşısı) bu hastalığa karşı yüzde 90'lara varan koruma sağlar. Aşılar 9-15 yaşlarında iki doz, 15 yaşından itibaren üç doz şeklinde uygulanmaktadır.



    ÖMÜRSÜN LAHANA!
    Çağın hastalıklarından korunmada, doğru beslenmek alışkanlıkları önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Rabia Özaslan, lahananın faydalarına değiniyor. "Lahana kan basıncı ve kolesterolü dengeler. Karaciğeri korur. Kanserli hücrelerin diğer bölgelere yayılmasını engeller" diyor. Kırmızı lahananın yaşam süresini uzattığını söylüyor.



    AVOKADO KALP DOSTU
    Keskin gözlerin sırrı, A vitamini içeren besinlerin tüketiminden geçiyor. İçerdiği faydalı yağlar ile dikkat çeken avokado, gözleri güçlendiriyor. İleri yaşta görülen katarakt sorununu engelliyor. Kalbi koruyor.



        KEMİKLERE MANDALİNA
        C vitamini deposu mandalina, soğuk algınlığından koruyor. Kanı temizliyor. Kalp damar hastalıklarından koruyor. Kolesterolü ve tansiyonu dengeliyor. Bağışıklığı güçlendiren mandalina, kemik erimesinden de korur.

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        Haberler Sağlık Dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer alan rahim kanserinden 5 adımda korunun
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