Dünya Sağlık Örgütü uyardı: mutfağınızdaki bu 7 besin sağlığınızı tehdit ediyor

BEYAZ ŞEKER: Beyaz şeker ; şeker pancarından elde edilmektedir ve fruktoz ile glukozdan oluşmaktadır. İçinde protein, yağ, vitamin ya da mineral bulunmaz. Beslenme uzmanlarının çoğu rafine beyaz şekere vücudun hiç ihtiyacı olmadığını savunmaktadır. Yüksek oranda beyaz şeker karaciğeri gereksiz yormaktadır.

TATLANDIRICILAR: Yapay tatlandırıcı lar içindeki özellikle en zararlı olduğu düşünülen ve üstüne araştırmalar yapılan maddeler asesülfam potasyum, aspartam ve sodyum benzonattır. Bunlar da zararlıdır.

PAKETLİ VE KONSERVE GIDALAR: Genel olarak paketli gıdaların çoğunda raf ömrünü uzatmak için eklenen zararlı maddeler bu ürünleri sağlıksız yapmaktadır. Örneğin cipslerde bulunan monosodyum glutamat sigara etkisi bile yaratabilmektedir.

MARGARİN: Tüm yağlar arasında en zararlı olanının margarin olduğu artık birçoğumuz tarafından bilinen bir gerçektir. Margarin üretiminde kullanılan trans yağ, potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı ve gıda boyaları bu ürünü zararlı hale getirmektedir.

Bu 7 besin sağlığınızı tehdit ediyor (AA)BULYON: Bulyonlarda Mono sodyum glutamat (MSG) isimli zararlı madde bulunuyor. Çin tuzu olarak adlandırılan bu madde uzmanlar tarafından tehlikeli olarak nitelendiriliyor. Bulyonun içerdiği kimyasallardan dolayı, vücut 'Çin Restoranı Sendromu' adlı toplu bir reaksiyona giriyor ve düzenli olarak yemeklerde tüketildiğinde; beyin sisi ve hatta Alzheimer'a yol açıyor.