Dünya Sağlık Örgütü uyardı: mutfağınızdaki bu 7 besin sağlığınızı tehdit ediyor

Modern hayatla birlikte beslenme alışkanlıkları da tehlikeli bir dönüşüm geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü, mutfaklarımızda sıkça yer verdiğimiz bazı gıdaların ciddi sağlık riskleri taşıdığını açıkladı. Yağlı gıdalardan yapay tatlandırıcılara, margarinden bulyona kadar 7 zararlı besin kalp hastalığından Alzheimer’a kadar pek çok hastalığa yol açabiliyor. İşte dikkatle kaçınmanız gereken o besinler…

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025
Modern hayat sağlığı tehdit etti. Dünya Sağlık Örgütü de modern hayatın sunduğu mutfaklardaki tehlikeli besinleri belirledi. İşte o zararlı gıdaların listesi...

YAĞLI GIDALAR: Özellikle büyük işletmelerde kullanılan hidrojenize yağlar yani sıvı yağın özel yöntemlerle katılaştırıldığı yağ çeşitleri vücuda zarar verebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde yaklaşık 5 milyar kişinin zararlı trans yağlara karşı korunmasız kaldığını, bunun kalp hastalıkları ve ölüm riskinin artmasına sebep olduğunu açıkladı.

KIZARTMALAR: Kızartma yağlarının restoranlarda değiştirilmeden uzun süre kullanılması da daha zararlı hale gelmelerine neden olmaktadır. Kızartmaların en sağlıklı hali az miktarda zeytinyağı ile kısa sürede yapılan ve una bulanmamış olarak yapılan yöntemdir.

BEYAZ ŞEKER: Beyaz şeker; şeker pancarından elde edilmektedir ve fruktoz ile glukozdan oluşmaktadır. İçinde protein, yağ, vitamin ya da mineral bulunmaz. Beslenme uzmanlarının çoğu rafine beyaz şekere vücudun hiç ihtiyacı olmadığını savunmaktadır. Yüksek oranda beyaz şeker karaciğeri gereksiz yormaktadır.

TATLANDIRICILAR: Yapay tatlandırıcılar içindeki özellikle en zararlı olduğu düşünülen ve üstüne araştırmalar yapılan maddeler asesülfam potasyum, aspartam ve sodyum benzonattır. Bunlar da zararlıdır.

PAKETLİ VE KONSERVE GIDALAR: Genel olarak paketli gıdaların çoğunda raf ömrünü uzatmak için eklenen zararlı maddeler bu ürünleri sağlıksız yapmaktadır. Örneğin cipslerde bulunan monosodyum glutamat sigara etkisi bile yaratabilmektedir.

MARGARİN: Tüm yağlar arasında en zararlı olanının margarin olduğu artık birçoğumuz tarafından bilinen bir gerçektir. Margarin üretiminde kullanılan trans yağ, potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı ve gıda boyaları bu ürünü zararlı hale getirmektedir.

BULYON: Bulyonlarda Mono sodyum glutamat (MSG) isimli zararlı madde bulunuyor. Çin tuzu olarak adlandırılan bu madde uzmanlar tarafından tehlikeli olarak nitelendiriliyor. Bulyonun içerdiği kimyasallardan dolayı, vücut 'Çin Restoranı Sendromu' adlı toplu bir reaksiyona giriyor ve düzenli olarak yemeklerde tüketildiğinde; beyin sisi ve hatta Alzheimer'a yol açıyor.

