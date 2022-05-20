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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Üzülmek yetmez

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 20 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Üzülmek yetmez

    21 yaşında bir bayanım. Hem kiloluyum, hem kıllıyım, hem de şişmanım. Arkadaşlarımın arasına bile katılmak istemiyorum. Adet düzensizliğim de beni sinirli yapıyor. Doktorlardan da çekiniyorum. Ne önerirsiniz?


    DUYGUSAL ve hassas bir bayan olduğunuz kesin. Tabii bir de utangaç. Çoktan doktora gitmeliydin. Bu anlattıkların Polikistik Over dediğimiz bir hastalıkla uyumlu. Yumurtalıklarındaki kistler ve hormonal farklılıkların bu şikayetlere neden oluyor. Önce hormon testleri gerekli. Bir de karın ultrasonu yaptırmalısın. İlaç tedavileri, stres kontrolü ve egzersizle bu şikayetlerin yoluna girer. Umutsuzluğa gerek yok. Üzülmek hiçbir sorunu çözmez.

    KURU SOĞAN KESİN


    36 yaşındayım. 20 yıldan beri astım bronşit rahatsızlığım var. Bitkisel tedavi işe yarar mı?
    ASTIM için fitoterapi dediğimiz bitki tedavilerini doktor tavsiyesi ile uygulayabilirsin. Tuz lambaları odadaki İyon yapısını etkiler. Tek başına bir tedavi değildir. Tuzun titreşim frekansı beynimizin frekansı gibi 8 Hertz civarındadır. Gece oda içinde bir baş kuru soğanı ortadan kesip başınıza ve ayak ucunuza yakın koyun.

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    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Üzülmek yetmez
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