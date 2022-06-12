Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Sabretmelisin...

25 yaşında bir kadınım. 1 aylık evliyim. Eşim, evlendiğimizden beri bana dokunmuyor. Öpüyor seviyor ama ilişkide sorun yaşıyoruz. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz?

Panik yok. Evliliğin farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Var olan bilgileri nedeniyle kendine ait bazı özellikleri eksiklik tarif ediyor olabilir. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayenesi gerekebilir. Sen de kendini sıkma... Sabır göster.