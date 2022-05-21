Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Ruhum genç ama...

Yaşım 60, ama ruhum genç! Erkekliğimde sorunlarım var. Hanım bu durumdan şikayetçi. Kök hücre yapılıyormuş cinsel organa. İyi gelir mi?
BİZİM işimiz tedavi yapmak. Geleceği bilemeyiz. Erkek cinsel organına PRP veya diğer bilinen ismiyle kök hücre nakli yapılır. Özellikle iktidarsızlıkta, sorunlu organlarda doktor kararı ile uygulanır. Her hastada tedaviye cevap farklı olabilir. Ama fayda beklentisi olan bir uygulamadır.
FITIK SONRASI AŞK
62 yaşındayım. Eşim vefat etti. Bir süre önce fıtık ameliyatı oldum ve sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Şimdi yeniden evlenmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, Prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmez. Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu hem kalp damarları hem de cinsel organınızın damarlarının kontrol edilmesi gerekir. Önce İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.