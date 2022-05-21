Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Ruhum genç ama...

ÖNCE TANI SONRA TEDAVİ

23 yaşında bir kadınım. Göğüslerim arkadaşlarımınkinden küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaçla sorunumu çözebilir miyim?

ÖNCELİKLE bu sorununun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım. Özellikle östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vaginada kuruluk, cinsel ilişki esnasında ağrı, ciltle kırışıklık, saç dökülmesi, vaginada sarkma, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk almama sonuçlarını doğurur. Yani sadece şimdi değil daha sonra da şikayete neden olabilecek tespitleri yapmalıyız. Östrojen eksikliği olursa kadın erken menopoza girebilir, bu durumda sıcak basmaları, terleme atakları görülür. Önce tanı sonra tedavi.