Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Prostat genetik!

Babama bir ay önce prostat kanseri tanısı kondu. Doktor 'Size de bakalım' dedi. 'Hazır değilim' dedim. Sadece kanla baksak.
Yetmez mi? Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?
Yetmez. Tabii ki PSA testi gerekir. Test normal çıkan kanser tipleri var. Ayrıca PSA kanser dışı iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir. Gerekirse filmler çekilir. Her erkek prostat muayenesi için her zaman hazır olmalı. Prostat bezin varsa muayenesi de var.
MİGREN ALARMI!
Hırdavatçıyım. Bazen çok geriliyorum. O zaman da migrenim artıyor. Baş ağrılarım sık sık tekrarlıyor. İlaçtan başka çare yok mu?
Baş ağrısını başlatan sebepleri tespit et. Onlardan sakın. Buna "sakınma tedavisi" diyoruz. Soğuk ve rüzgârlı havalarda başını bere, atkı gibi koruyucu bir şeyle ört. Banyo yapıp sokağa çıkma. Saçını iyice kurut. Rüzgarda, klimanın önünde durma. Meteorolojiyi takip et, lodosta dışarı çıkma. Sigara içme. Jöle sürme. Açlık-tokluk, stres-keder-gerilim, aşırı yorgunluk migreni tetikler.