Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Prostat genetik!

ÇAY ÇARPINTI YAPAR

Öğretmenim. Sık sık çarpıntım oluyor. İlaç kullanıyorum ama işe yaramıyor. Bunun bir perhizi var mı?

Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar çarpıntıya neden olur. Örneğin; öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, sigara içilmemesi, alkol alımının azaltılması veya hiç alınmaması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.