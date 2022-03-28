Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kırmak istemiyorum





İSTEĞİM KAYBOLDU

43 yaşındayım. Son 3-4 aydır eşime karşı istek duymuyorum. Onu çok seviyorum ama eve gelince hemen uyuyorum. Başka kadın varmış gibi ufaktan imalara başladı. İlaç mı kullanmam lazım?

Cinsel istek çok karmaşık bir olaydır. Beden sağlığı, ruhsal sağlık, beslenme, kişinin vücudunu algılayış şekli, stres düzeyi, ve ilişkinin kalitesi gibi birçok faktöre bağlıdır. İletişim sorunları, sevgi eksikliği, güç savaşları, fiziksel hastalıklar ve bazı ilaçlar, aldatma, depresyon ve yoğun stres gibi bazı psikolojik sorunlar, yorgunluk cinsel isteksizliği besler. Bunları bir tespit et. Testosteron, TSH, şeker yükleme testi yaptır. Yani İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibine gir. Bir an evvel çözüm için uğraş. Hemen haplara başlama. Gerekirse doktorun verir.

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