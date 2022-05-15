Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Hanım benden memnun

61 yaşındayım. Prostatım büyük. Tansiyon yüksek, ayrıca çarpıntım var. Hanım memnun, o konuda alnım ak, başım dik! Ama kahve içmeye korkuyorum. Kimi prostata iyi gelir diyor, kimi de tansiyonun var sakın içme... Ne yapayım?

Ara sıra iç. Ancak günde 1 fincanı geçmesin. Mümkünse kafeinsiz olsun. Yoksa, 1 fincan Türk kahvesi iç. Kararım bu. Şöyle ki kahve prostat sağlığını korumada faydalı... Kafein içeriği nedeni ile hipertansiyon ve ritim düzensizliği olan hastalarımız sakınsın diyoruz. Bu hiç içmesin demek değil. İçtiğinizde siz nasıl etkileniyorsunuz tespit edin. Olumsuz etkiler az miktar kahve içiminde bile ortaya çıkıyorsa içme.