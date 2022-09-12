Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Gerginlik olabilir...

Hocam biz yeni evliyiz. Adet döneminde çok gergin oluyorum. Eşim bile benden korkuyor. Arkadaşım depresyon ilacı verdi. Şikayetlerim daha da arttı. Ne yapayım?

Evlilik başlangıçları gerilimli olabilir. Korku ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Önce Kadın Hastalıkları Uzmanı'na git. Cinsel organ ve çalışmasına ait bozukluklar varsa tedbir al. Eşinle bu konuları paylaş. Özellikle depresyon tedavisine yönelik alınan anti depresanlar cinsel istekte azalma ya da orgazm sorunlarına neden olabilir. Gerekirse psikolog veya psikiyatrist desteği alırsın.







SİLİKON MESELESİ

Memelerime silikon taktırdım. Gebe kalmak istiyorum. Süt verebilir miyim? Süt silikonla temas eder mi?

Silikon protezin yerleştirilmesi için kesi yeri meme başının etrafı ya da meme altı çizgisinden yapılır. İkisinin de yapılamadığı durumlarda koltuk altından kesi yapılabilir. Protez meme dokusu içine değil arkasına konduğu için meme dokusuna zarar vermez. Silikon protez süt emzirmeyi, gebeliği önlemez. Süt silikonla temas etmez.