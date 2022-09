Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Gerginlik olabilir...

SIKINTIYI PAYLAŞIN

Depresyon ilacı kullanıyorum. Son 1 aydır da sertleşme sorunum başladı. Bana yol gösterin.

Önce sabır. Hem stres hem de depresyon ilaçları sertleşme sorunu yapar. Bu şikayetin yüzde 25'inden ilaçlar sorumludur. Bu ilaçlar genellikle anti depresanlar, uyku, tansiyon ve ağrı kesici ilaçlardır. Simetidin, ketokonazol, barbitüratlar, sedatifler, trankilizanlar, alkol, marihuana, opiyatlar, tütün gibi etkenler de bu sıkıntıya neden olabilir. Eşinle yaşadığın her süreci paylaş. Onu bilgilendir. Her türlü sıkıntıyı paylaş. Erkeklik gururu gibi bir yanlışa düşme. Her şey bizim için.