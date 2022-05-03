Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Fazlası zarar

59 yaşındayım. Eşim 48 yaşında. Sürekli ilişkiye girmek istiyor. Son zamanlarda yeterince sertleşmeden boşalmaya başladım. Erkekliğimle ilgili bir hastalık olabilir mi?
Her şeyin aşırısı zarardır. Sık cinsel ilişki cinsel organlar, haz duyma ve orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Hastalık olma şartı yok. Dinlenme dönemi gerekir. Eşinizle ilgili olarak bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Kadınlarda doyumsuzluğa, cinsel taşkınlığa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine nemfomani denir. Bu isteklilik devam ederse bu da aklında olsun.
EŞİNLE SOHBET ET
34 yaşındayım. Daha genciz ama aşkta istediğim mutluluğu bulamıyorum. Hanım çapkınlık yaptığımı düşünüyor! İlaç kullandım. Alerji yaptı. Başka çaresi yok mu? Ne yemeliyim?
Kaygılısın. İlişkide şüphe, sıkıntıyı büyütür. Bunu aşamazsan dert büyür. Kendine güven. Kafanı düne takma. Yarına odaklan. Eşinle de sohbet et. Ondan da destek al. Yemek işine gelecek olursak; Sarımsak, yeşil soğan, bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörek otu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz, melisa sofrandan eksik olmasın.
ENDİŞELİYİM...
Kızım 14 yaşında. Yeni adet görmeye başladı. Baş ağrısı oluyor. Sınav zamanı etkileniyor. Endişeliyim. Bu adetle mi ilgili?
Öncelikle dikkatli anne babalara teşekkür ediyoruz. Özellikle kız çocuklarında adet kanamaları demir eksikliğine neden olabilir. Ayrıca B12, Folik Asit gibi kan yapımına faydalı vitamin eksikliklerinde anemi yani kansızlık olabilir. Bu da öğrenmeyi, dikkati azaltır. Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk ve baş ağrısı yapabilir. Demir eksikliği olan vitaminlerle başarılı tedaviler yapılır. Aksi takdirde okul başarısı da olumsuz etkilenir.