Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Fazlası zarar

59 yaşındayım. Eşim 48 yaşında. Sürekli ilişkiye girmek istiyor. Son zamanlarda yeterince sertleşmeden boşalmaya başladım. Erkekliğimle ilgili bir hastalık olabilir mi?

Her şeyin aşırısı zarardır. Sık cinsel ilişki cinsel organlar, haz duyma ve orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Hastalık olma şartı yok. Dinlenme dönemi gerekir. Eşinizle ilgili olarak bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Kadınlarda doyumsuzluğa, cinsel taşkınlığa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine nemfomani denir. Bu isteklilik devam ederse bu da aklında olsun.