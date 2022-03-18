Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşim üzülmesin

Yeni evliyiz. Hanım beraber olurken zorlanıyor. Daha olmadı ben ısrar etmiyorum. Konuşursak üzülür diye bir şey diyemiyorum. Ablasına söylesem doğru olur mu?

Eşinle bu konuyu konuşmalısın. Ablasından alması gereken bir bilgi varsa buna kendi karar vermeli. Tıbbi destek için iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanı, psikolog başvurusu uygun olur. Anlattıklarından direk bir hastalık ihtimali var diyemiyorum. Sosyal gelenekler, bilgiler, eksik yanlış olabilir veya vücuduyla ilgili farklılıklar, hastalıklara bağlı şikayetleri söz konusu olabilir. Israrcı ve zorlayıcı olmaman takdirlik bir davranış. Şimdi çözüm zamanı.