Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşim kızıyor

Beş aylık evliyim. Eşim ilişkide kendimi sıkıyorum. Sinirlenmeye başladı. "Başka bir şey mi var?" diyor. Boşanmasından korkuyorum. Yardım edin.

Sıkıntı, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vaginismus dediğimiz bu durumu birçok kadın yaşayabilir. Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da ilişkiye engel olur. Eşinle korkularını paylaş. Acıma hissi için birlikte hareket edin. Psikolog veya psikiyatristlerden destek alabilirsin.