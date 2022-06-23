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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşim kızıyor

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 23 Haziran 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Eşim kızıyor

    Beş aylık evliyim. Eşim ilişkide kendimi sıkıyorum. Sinirlenmeye başladı. "Başka bir şey mi var?" diyor. Boşanmasından korkuyorum. Yardım edin.
    Sıkıntı, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vaginismus dediğimiz bu durumu birçok kadın yaşayabilir. Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da ilişkiye engel olur. Eşinle korkularını paylaş. Acıma hissi için birlikte hareket edin. Psikolog veya psikiyatristlerden destek alabilirsin.



    ŞEKER TEHLİKELİ
    43 yaşındayım. Altı aydır şeker hastasıyım. Kan şekerim açken 135'i geçmiyor. Son üç aydır cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Şekerden midir?
    Kan glikozu kontrol edilen kişiler sorun yaşamaz. Ancak uzun süre yüksek olan kan glikozu sertleşme bozukluklarına yol açabilir. Bu durum çiftler arasında sorunlara neden olur. Önce Üroloji Uzmanı'na muayene ol.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşim kızıyor
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